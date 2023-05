Oliver Pocher zeigt zum ersten Mal seine älteste Tochter Nayla

Von: Florian Schwartz

Eigentlich hält Oliver Pocher sein Privatleben gut unter Verschluss. Doch jetzt macht der Comedian eine Ausnahme und teilt Vater-Tochter-Momente im Netz.

Los Angeles – In der Vergangenheit hatte Oliver Pocher (45) mit seiner „Bildschirmkontrolle“ auf Instagram immer wieder Influencer kritisiert, die ihren Nachwuchs ins Licht der Öffentlichkeit zerren. Das Recht auf Privatsphäre der Kinder hat bei dem Comedian oberste Priorität. Vor allem auch, was seine eigenen Kids betrifft. Umso mehr überraschen jetzt Bilder, die Pocher in seiner Instagram-Story hochgeladen hat. Hier zeigt sich der Familienvater und Ehemann von Amira (Alle Infos über Oliver und Amira Pocher) zum ersten Mal mit seiner ältesten Tochter Nayla (13) der Öffentlichkeit.

Oliver Pocher teilt Bilder mit Tochter Nayla im Netz

Comedian Oliver Pocher ist derzeit in den USA unterwegs, wo seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (40) mit den drei gemeinsamen Kindern lebt. Auf dem Programm stehen daher einige Ausflüge, um die Familienzeit schön zu gestalten. Mit seiner ältesten Tochter Nayla erkundet er gerade den Westen der USA. Dabei kann sich Pocher kaum zurückhalten und lädt die gemeinsamen Papa-Tochter-Aufnahmen in seiner Instagram-Story hoch.

Vor allem zwei Bilder erhalten große Aufmerksamkeit von der Internet-Community. Auf dem einen sieht man Tochter Nayla in schwarzer Leggins und mit dunkelgrauen Sweater, wie sie gerade auf einen Helikopter zuläuft. Für Vater und Tochter geht es scheinbar gleich in die Luft. Auf dem zweiten Bild sieht man auch, wohin die Reise ging. Beide befinden sich auf der Aussichtsplattform am Grand Canyon und haben sichtlich Spaß: Nayla simuliert, als würde sie ihren Papa von der Plattform schubsen. „Hier wird das Humorzentrum der ganzen Familie getroffen“, kommentiert Oliver Pocher den Schnappschuss.

So achtet Oliver Pocher auf die Privatsphäre von Tochter Nayla

Allerdings sorgt Oliver Pocher dafür, dass die Privatsphäre seiner Tochter weiter geschützt bleibt. So ist Nayla auf jedem Foto nur von hinten zu sehen. Anstelle des Gesichts erblicken die Zuschauer lediglich die lange Wallemähne des Teenagers. So ist auch in einem weiteren Instagram-Video, das am Santa Monica Pier (Los Angeles) beim Beobachten von Delfinen erstellt wurde, nur die Stimme von Nayla zu hören.

Bisher bekam man die Kinder von Oliver Pocher so gut wie nie zu sehen. Nun zeigte der Comedian seine Tochter Nayla auf Instagram. © Screenshot/Instagram/oliverpocher; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Neben Tochter Nayla hat Oliver Pocher mit Ex-Frau Alessandra noch Zwillingssöhne, die 2011 das Licht der Welt erblickten. Fünf Jahre nach der Trennung von Alessandra gab sich der 45-Jährige mit Moderatorin Amira Pocher (30) das Jawort. Nur kurz darauf wurde ihr erstes gemeinsames Kind geboren, ein Jahr später folgte Kind Nummer zwei. Die Namen seiner zwei weiteren Kinder wurden allerdings nicht öffentlich gemacht. Zuletzt lästerten Oliver und Amira Pocher fies über Katja Krasavice ab. Verwendete Quellen: t-online.de, instagram.com/stories/oliverpocher