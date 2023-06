„Oma und Kind“: Dschungelcamper Cosimo verspottet Schlagerpaar Michelle und Eric Philippi 

Von: Melanie Habeck

Schlagersängerin Michelle hat vor einigen Tagen ihr Liebesglück mit dem 25 Jahre jüngeren Eric Philippi öffentlich gemacht. Dschungelcamp-Star Cosimo Citiolo macht sich nun über den Altersunterschied lustig.

Köln – Michelle (51) und ihr neuer Freund Eric Philippi (26) sind derzeit überglücklich: Bei einer gemeinsamen Tournee haben sich die Schlagerstars ineinander verliebt. Der Altersunterschied von 25 Jahren ist für das Paar überhaupt kein Thema – doch andere Leute stören sich offenbar daran. Realitystar Cosimo Citiolo (41) verhöhnt die Beziehung der beiden nun im Netz.

In der vergangenen Woche waren die ersten Liebesgerüchte um Michelle und Eric Philippi aufgekommen, wenig später bestätigte die Schlagersängerin die Beziehung dann. Ihr neuer Partner ist gerade einmal 26 Jahre alt und somit genauso jung wie Michelles älteste Tochter Celine. Für Dschungelcamper Cosimo Citiolo ein Grund für Spott: „Oma und Kind“, kommentiert er auf Instagram einen Artikel über das Paar.

Die Äußerung von Dschungelcamp-Star Cosimo Citiolo kommt dabei nicht bei allen Instagram-Usern gut an: Bei einem Großteil der Community treffen seine negativen Worte über Michelle und Eric Philippi auf Unverständnis. Immerhin hat auch der ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidat mit Nathalie Gaus (31) eine deutlich jüngere Freundin an seiner Seite.

Cosimo Citiolo: Kandidat der 16. Staffel „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

2023 zog Cosimo Citiolo, der durch seine Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde, in den australischen Busch. Dabei versuchte er nicht nur mit frechen Sprüchen, sondern auch mit tränenreichen Geständnissen das Herz der „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“-Zuschauer zu erobern. Für den Sieg reicht es am Ende trotzdem nicht: Cosimo belegte den fünften Platz. Die Krone der 16. Dschungelcamp-Staffel ging stattdessen an Djamila Rowe.