Eiskalt abgeblitzt: Bidens lassen Harry und Meghan nicht in die Air Force One

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Um nach der Beerdigung der Queen zurück in die Staaten zu reisen, fragten Prinz Harry und Meghan Markle Präsident Joe Biden, ob sie mit der First Lady in der Air Force One zurückfliegen könnten.

London – Die Gerüchte, dass Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) früher oder später mit dem Präsidentenamt in den Vereinigten Staaten liebäugeln, gibt es schon seit Jahren. Was liegt da näher, als sich mit denen gut zustellen, die das Amt schon innehaben? So oder ähnlich könnten die Überlegungen gelautet haben, die zu einem Aufschrei in der Dailymail geführt haben. Um von der Beerdigung Queen Elizabeths II. (96, † 2022) am 19. September 2022 zurück in die Staaten zu kommen, fragten die Sussexes ausgerechnet Präsident Joe Biden (80), ob sie zusammen mit ihm und Jill Bilden (72) mit in der Air Force One fliegen könnten.

Herzogin Meghan und Prinz Harry erhielten eine rigorose Abfuhr von den Bidens

Als nicht aktive Royals hatten die Sussexes keine Gelegenheit, mit dem Präsidentenpaar in Kontakt zu treten. Zwar gab es am Abend vor Beerdigung von Queen Elizabeth einen Empfang im Buckingham-Palast für die Vielzahl hochkarätiger Staatsgäste, die der verstorbenen Königin ihren Tribut zollen wollten, doch war dieser König Charles (74), Königin Camilla (76) und den anderen Mitgliedern der Royal Family vorbehalten. Auch andere Überlegungen mögen eine Rolle gespielt haben. Beim Thema Nachhaltigkeit hatten Harry und Meghan sofort die Hand gehoben und bei ihrer Gründung von Archewell, für jeden nachzulesen, starke Ambitionen anklingen lassen.

Meghan, Harry und die Kleinen: Die Bilder von der Beerdigung der Queen Fotostrecke ansehen

Warum nicht das Günstige mit dem Praktischen verbinden? Eine Quelle berichtet in Dailymail von dem planvollen Vorgehen, das zeigt, dass die Sussexes sich nicht einer spontanen Idee hingaben, sondern dass der Aktion einige Überlegungen vorausgingen. Harry und Meghan stellten über Mitarbeitende die Anfrage an das Weiße Haus, um ihr Ansinnen zu platzieren. Doch die Bidens sollen augenblicklich abgelehnt haben. Man stelle sich den Aufruhr vor, den Fotos der beiden Paare auf den Stufen der Air Force One verursacht hätten. Doch die Mitarbeiter schalteten schnell. „Es hätte die Beziehungen zum Palast und zum neuen König belastet“, hieß es schlicht bei Dailymail.

Skurrile Auswüchse: Meghan interpretierte offenbar Jill Bidens Kleid als „Sympathiebekundung“ Am Tag nach der Ausstrahlung des berühmten Skandalinterviews mit Oprah Winfrey (69) nach dem Ausstieg der Sussexes aus dem britischen Königshaus, trug Jill Biden bei den International Women of Courage Awards des Außenministeriums ein Oscar de la Renta-Kleid mit Zitronenmuster. Es ähnelte einem Oscar de la Renta-Kleid, das Meghan einen Monat zuvor getragen hatte. Auf Twitter wurde Jills Outfit ein subtiles Zeichen der Unterstützung für das Team Sussex gewertet. Zum Dank soll Meghan Markle der First Lady sogar einen Korb mit Zitronen geschickt haben.

Es gab keine Diskussionen, alle waren sich einig, dass ein Mitflug nicht infrage käme

Natürlich können die Bidens jeden einladen, mit ihnen im berühmten blau-weißen 747-Flugzeug zu reisen. Aber es hätte Fragen gegeben, wer dafür bezahlt, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex Passagiere im Flugzeug sein würden. Scheinbar eine glasklare Sache, denn laut des Insiders war die Frage schnell vom Tisch. Es gab ein sofortiges Nein der Amerikaner, keine Diskussionen, sondern es war sofort klar, dass der Antrag „nicht infrage“ gekommen sei. Lobbyarbeit für die ehemalige Schauspielerin und den abtrünnigen Royal zu leisten, hätten sie sicher auch nicht gewollt, falls die Anfrage ihnen je zu Gehör kam.

Abgehoben: Harry und Meghan wollten mit dem US-Präsidenten und der First Lady in der Air Force One in die Staaten fliegen. Joe Biden lehnte jedoch ab (Fotomontage). © Oliver Contreras/Imago & Papis Starface/Imago

Es ist nicht der erste Versuch, mit dem Polit-Olymp in Kontakt zu kommen. Monate zuvor war First Lady Jill Biden zu Prinz Harrys Invictus Games eingeladen worden – die Idee wurde jedoch verworfen, da befürchtet wurde, dass die königliche Familie durch ihre Anwesenheit dort beleidigt sein könnte. Nach den Interviews mit Oprah Winfrey und den Anschuldigungen in Prinz Harrys Memoiren „Spare“ ist für jedermann offensichtlich, wie angespannt die Situation nach dem Tod der Königin zwischen Harry und Meghan und den Royals in London ist. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, Twitter