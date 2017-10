Oscarpreisträger soll Hugh Hefner in Biopic spielen

Ein Oscarpreisträger soll einem Medienbericht zufolge den verstorbenen „Playboy“-Gründer Hugh Hefner in einer Filmbiografie spielen.

Los Angeles - US-Schauspieler Jared Leto soll Hugh Hefner in einem Biopic über den verstorbenen „Playboy“-Gründer spielen. Regisseur Brett Ratner hatte die Pläne dazu bereits im April angekündigt und sich die Rechte an Hefners Geschichte gesichert, berichtete der Hollywood Reporter. Hefner selbst hatte der Koproduktion mit seiner Firma Playboy Entertainment auch zugestimmt und hatte den Film in führender Funktion mit betreuen sollen.

Ratner und Leto waren im April beide zur Premiere von einer Serie über Hefner in der Playboy Mansion, wo Hefner zugleich seinen 91. Geburtstag feierte.

+ US-Schauspieler Jared Leto. © AFP

dpa