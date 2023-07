Charlène von Monacos kleiner Bruder Gareth outet sich als ihr Rettungsanker

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Charlène von Monaco darf sich auf familiäre Unterstützung verlassen. Bruder Gareth zeigt hohen Einsatz, um seiner fürstlichen Schwester zur Seite zu stehen.

Monaco – Die standesamtliche Trauung von Charlène von Monacos (45) und Albert II. (65) fand am 1. Juli 2011 statt, am Tag danach folgte die kirchliche Hochzeit. Im Dezember 2014 bekam das Paar mit der Geburt der Zwillinge Gabriella und Jacques (8) eine eigene kleine Familie. Trotz ihres Glücks wirkte das Gesicht der Fürstin oft verschlossen. Häufig wurde hineininterpretiert, sie könnte einsam sein, denn Freunde und Familie der gebürtigen Südafrikanerin leben weit entfernt von Monacos Mittelmeer-Küste. Was die wenigsten wissen: So alleine ist die Landesmutter in ihrer Wahlheimat gar nicht, denn ein Familienmitglied steht ihr zur Seite.

Bruder Gareth zog mit Schwester Charlène nach Monaco und lebt mit seiner Familie in ihrer Nähe

Charlènes Bruder, Gareth Wittstock (41), zog laut Informationen von vip.de schon vor zehn Jahren nach Monaco, um „sicherzustellen, dass seine Schwester betreut wird“. Ihr zweiter Bruder, der 40-jährige Sean Wittstock, telefoniere jeden Tag aus Südafrika, bezieht sich die Boulevard-Plattform Intouch.de auf eine Quelle. Der zufolge habe Charlène schon früh um familiäre Unterstützung gebeten: „Sie hat mich gebeten, dass ich herkomme, um ihr Rückendeckung zu geben“, wird Gareth zitiert. Das klingt zwar, als lebe Charlène alleine unter Wölfen, ist aber eine übliche familiäre Entscheidung.

Von klassisch bis extravagant: Charlène von Monacos unvergessliche Looks Fotostrecke ansehen

Die ehemalige olympische Schwimmerin Charlène Wittstock wurde in Rhodesien – dem heutigen Simbabwe – geboren und wuchs ab 1990 zusammen mit ihren beiden jüngeren Brüdern Gareth und Sean in Benoni, einer Stadt östlich von Johannesburg, in Südafrika auf. Mehrfach hat die Zwillingsmutter bereits bestätigt, in Monaco einen überschaubaren Freundeskreis zu haben: „Meine wahren Freunde sind vor allem meine Familie. Meine Mutter und zwei Brüder sind die einzigen Freunde, die ich brauche, und die einzigen Menschen, denen ich vertraue. Ich bin sehr dankbar, sie zu haben“, zitiert Intouch die Quelle.

Bruder Gareth Wittstock arbeitet für Charènes Stiftung Gareth ist nicht nur Charlènes familiärer Rettungsanker, er arbeitet auch für Charlènes Stiftung, die Princess of Monaco Foundation. Er begleitet seine Schwester zudem bei öffentlichen Terminen, steht mit ihr auf dem roten Teppich und weicht nicht von ihrer Seite.

Charlène von Monaco: „Meine Familie und die, die ich liebe, sind mein Fels“

Dass Gareth und seine Familie präsent sind, kann man auch auf diversen Fotos von gemeinsamen Events sehen. „Wir hören uns regelmässig und besuchen uns oft“, verriet Gareth und weiter: „Charlène braucht ihre Familie um sich.“ Auf dem Weihnachtsmarkt in Monte-Carlo war etwa Charlènes Schwägerin Roisin Galvin Wittstock mit dabei. Die Töchter Bodie und Kaia Rose sind zweifelsohne häufiger mit Cousin Jacques und Cousine Gabriella unterwegs. Sieh gehen sehr vertrau miteinander um. Beim Herren-Finale der Rolex Monte-Carlo Masters in Roquebrune-Cap-Martin waren Bruder Seans Kinder Raigen und Aiva-Grace Wittstock auf der VIP-Tribüne dabei und entzückten die Fotografen beim Herumalbern mit den fürstlichen Zwillingen.

Charlène von Monacos kleiner Bruder Gareth mit seiner Frau Roisin Galvin ist stets in ihrer Nähe (Fotomontage). © Sebastien Nogier/dpa & Norbert Scanella/Imago

Die Fürstin hat zwei bewegte Jahre hinter sich. Acht Monate blieb sie im Jahr 2021 Monaco fern. Aus ihrem ursprünglich geplanten kurzen Besuch in Südafrika, wo sie sich dem Kampf gegen Wilderei verschrieben hat, wurde gesundheitsbedingt ein langer Aufenthalt. Doch kaum war Charlène im November 2021 zurück im Fürstentum, war sie schon wieder weg. Die Fürstin checkte in einer Schweizer Klinik ein, um ihre „psychische und physische Erschöpfung“ behandeln zu lassen. Sie bestätigte die Liebe zu Albert II. und ihrer Familie in einem Interview bei Monaco Matin: „Es wird noch einige Zeit dauern, aber ich bin glücklich. Meine Familie und die Menschen, die ich liebe, sind mein Fels“. Verwendete Quellen: Monaco Matin, Intouch.de, vip.de, newmyroyals.com, schweizer-illustrierte.ch