„Schon ein paar Mal zu weit gegangen“: Beatrice Egli heizt Liebesgerüchte mit Florian Silbereisen weiter an

Von: Lisa Klugmayer

Sind Beatrice Egli und Florian Silbereisen ein Paar? Der Text ihres gemeinsamen Liebesduetts ist mehr als eindeutig. Doch darauf angesprochen, bleibt die Schlagersängerin vage.

Hamburg – Was läuft da zwischen Beatrice Egli (34) und Florian Silbereisen (41) wirklich? Diese Frage beschäftigt nicht nur Fans, sondern auch „NDR Talk Show“-Moderatorin Bettina Tietjen. Doch Beatrice Egli bleibt vage und feuert damit die Gerüchteküche weiterhin an. Doch ist das alles nur PR? Schließlich befindet sich auf ihrem neuen Album „Balance“ (VÖ: 30. Juni 2023) auch ein gemeinsames Duett mit Florian Silbereisen.

Beziehungsgerüchte zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen gibt es schon lange. Mittlerweile spielen die beiden mit den Schlagzeilen rund um ihre angebliche Liebesbeziehung. Bei gemeinsamen TV-Auftritten kuscheln sie, fassen sich an, tanzen eng umschlugen miteinander. Mit ihrem gemeinsamen Duett setzen die beiden aber noch einen drauf.

„Was zwischen uns heute Nacht passiert. Hinter verschlossenen Türen werde ich womöglich schwach bei dir“, liest Bettina Tietjen die eindeutigen Textzeilen vor. „Wir sind auch schon ein Paar – ein paar mal zu weit gegangen“, antwortet Beatrice Egli mit einem dicken Grinsen auf dem Gesicht. Doch die „NDR Talk Show“-Moderatorin möchte es genau wissen und fragt die Frage, die wohl alle Schlager-Fans auf der Seele brennt: „Macht ihr euch lustig über die Gerüchte oder wie haben wir das zu verstehen?“

Schon gewusst? Beatrice Egli ist gelernte Frisörin Heute ist Beatrice Egli aus der deutschen Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Sie moderiert ihre eigene TV-Show, steht bei den Formaten ihrer Kollegen auf der Bühne und zieht mit ihren Liedern durchs ganze Land. Ihren Sieg bei DSDS hat die Schweizerin als Sprungbrett genutzt und hat mehr als bewiesen, dass man es als Castingshow-Gewinner sehr weit bringen kann. Was die wenigsten aber wissen dürften: Eigentlich ist Beatrice Egli gelernte Frisörin.

Liebesgerüchte mit Florian Silbereisen: Beatrice Egli bleibt vage

„Das wissen nur wir“, lautet die ernüchternde Antwort, die gleichzeitig auch der Name der gemeinsamen Single ist. „Morgen (am 1. Juli, Anm. Red) einschalten und ihr werdet mehr wissen“, verspricht Beatrice Egli. „Ich hatte gehofft, es gäbe noch mehr“, so „NDR Talk Show“-Moderatorin Bettina Tietjen – und damit spricht sie wohl allen Fans aus der Seele. „Aber egal“, fährt sie fort und wechselt das Thema.

„Schon ein paar Mal zu weit gegangen“: Beatrice Egli heizt Liebesgerüchte mit Florian Silbereisen weiter an (Fotomontage) © IMAGO/osnapix & NDR Talk Show vom 30. Juni 2023

Wer also mehr wissen will, muss am 1. Juli 2023 um 20:15 Uhr den Schlagerbooom von und mit Florian Silbereisen schauen. Dort tritt übrigens auch das neue Schlager-Traumpaar auf. Feiern Michelle und Eric Philippi beim „Schlagerbooom“ von Florian Silbereisen etwa ihren ersten Liebesauftritt? Verwendete Quellen: NDR Talk Show vom 30. Juni 2023