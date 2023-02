Palast will Meghan und Harry zur Krönung nach Vorschrift behandeln – nur wie?

Von: Annemarie Göbbel

Sollten Prinz Harry und Meghan Markle zur Krönung anreisen, hat der Palast eine schwierige Aufgabe vor sich. Wie positioniert man den Sohn des Königs als Ex-Royal angemessen? Ein Vorbild haben Experten schon identifiziert.

London – Während royale Fans sich derzeit fragen, ob der entfremdete Sohn und die Schwiegertochter von König Charles III. (74) in wenigen Monaten zu seiner Krönung von Kalifornien nach England kommen werden, hat der Palast ganz andere Sorgen. Dort stellt man sich derzeit viel mehr die Frage, was mit Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) geschehen soll, wenn sie tatsächlich nach London kommen. Gesucht wird die angemessene Position als Sohn des Königs, der in seinen Memoiren nicht vor Angriffen auf die Mitglieder des Königshauses zurückschreckte und der zudem der Monarchie den Rücken gekehrt hat.

Autorin Katie Nicholl rät zu Orientierung an Harrys Cousinen den Prinzessinnen Beatrice und Eugenie

Keine leichte Aufgabe. Doch geht es nach Experten, ist die Nuss gar nicht so schwer zu knacken. Jetzt, da Prinz Harry und Meghan Markle nicht mehr als Royals arbeiten – ähnlich wie Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (32) – könnten sie bei den königlichen Feierlichkeiten den gleichen Status erhalten wie die beiden Cousinen Prinz Harrys.

Die Verhältnisse gelten als angespannt. Prinz Harry ließ nach seinen Angriffen auf seine Familie keine Zweifel an seiner Einstellung, die er auch prompt lauthals auf Werbetour für seinen Bestseller „Spare“ (dt. Reserve) in einer TV-Show hinausposaunte: Er sieht den Ball im Feld seiner royalen Verwandtschaft in London. König Charles hat sich eindeutig positioniert und wünscht, dass zumindest Harry seiner Krönung beiwohnen sollte. Und das, ohne dass sich die gesamte Aufmerksamkeit um die Sussexes statt um den eigentlichen Anlass dreht.

Katie Nichols: Harry und Meghan sollen „den Hauptpersonen nicht die Show stehlen“

In der Zeitschrift Vanity Fair schreibt royal Expertin Katie Nicholl: „Jetzt, wo sie keine arbeitenden Royals mehr sind, können die Sussexes erwarten, genauso behandelt zu werden wie Harrys Cousinen, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, die zwar an wichtigen Familienveranstaltungen teilnehmen, aber nicht im Rampenlicht stehen und nicht auf dem Balkon des Buckingham-Palastes erscheinen“. Weiter im Nichollschen Regelwerk: „Der Fokus wird auf König Charles, Königin Camilla (75), Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) liegen“.

Katie fügte hinzu, dass dies ähnlich wie bei den Platin-Jubiläumsfeierlichkeiten der verstorbenen Queen Elizabeth II. (96, † 2022) im letzten Jahr sein werde, wo sie „den Hauptpersonen nicht die Show stahlen“. Während der Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum der Königin im vergangenen Juni nahmen Harry und Meghan weder an der Kutschen-Prozession bei Trooping the Colour teil, noch erschienen sie auf dem Balkon, der den arbeitenden Royals vorbehalten war. Sie nahmen jedoch an einem Dankgottesdienst teil, obwohl sie nicht in der ersten Reihe saßen, und sie entschieden sich beim Konzert im Palast nicht zu den Royals in die Royal Box zu gehen. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, Vanity Fair