Panne bei „Wer wird Millionär“: Günther Jauch vergisst Frage und verabschiedet Kandidaten

Weil er mit seinem Kandidaten fleißig plaudert, vergisst Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ das allerwichtigste: Die Auflösung der 125.000-Euro-Frage.

Hürth – Bei „Wer wird Millionär?“ haben die Dinge einen geregelten Ablauf. In der Vorrunde kämpfen die Teilnehmer um einen Platz im legendären schwarzen Stuhl und sobald ein Ratefuchs darin Platz genommen hat, hagelt es von Günther Jauch (63) eine knifflige Frage nach der anderen. In der neuesten Folge der RTL-Quizshow unterlief dem Showmaster diesbezüglich aber ein peinlicher Fehler.

Trotz Spaß mit Günther Jauch: „Wer wird Millionär?“-Kandidat Benjamin scheitert an 125.000-Frage

Der Weg zur Million ist hart und für die meisten endet er schon lange vor dem Ziel. Auch für den Aachener Benjamin Chiti, der sich blendend mit Günther Jauch verstand und mit ihm über Autos und die Arbeit plauderte, platzte in der jüngsten Folge von „Wer wird Millionär?“ der Traum vom großen Geld.

„Wer wurde bei dem Straßenbahnunfall, bei dem er starb, für einen Penner gehalten und ins Armenhospital gebracht?“, wollte der Quizmeister von seinem Gegenüber wissen und gab ihm vier Antwortmöglichkeiten: Frédéric Chopin, Joseph Beuys, Antoni Gaudí oder Enrico Caruso. Leider sollte es aber nicht sein. Benjamin warf das Handtuch und alles, was dem Berufsberater für Jugendliche am Ende blieb, waren die 64.000 Euro, die er sich bis dahin erspielt hatte.

„Ich Dödel“: Günther Jauch vergisst bei „Wer wird Millionär?“ die Auflösung

Nach einem Gespräch über Oldtimer verabschiedete sich Benjamin Chiti aus dem RTL-Studio – bei aller Plauderei vergaß Günther Jauch jedoch eine wichtige Sache: die Lösung des 125.000 Euro-Rätsels. „Ich Dödel habe ja noch gar nicht aufgelöst“, stellte er fest, „Aber der Kollege hatte auch kein Interesse mehr zu wissen, was denn nun die richtige Antwort war.“ Option C – Antoni Gaudí – wäre es gewesen, was aber auch Benjamins Ratestuhl-Nachfolgerin Nicole Stolz, die am Ende nur 500 Euro mit nach Hause nehmen konnte, nicht gewusst hätte.

Dass er die Auflösung der Runde, die ihm den sechsstelligen Gewinn kostete, verpasst hat, dürfte für Benjamin Chiti in Anbetracht der 64.000 Euro, die er nun sein Eigen nennen darf, bestimmt nur wenig verärgert haben. Für Günther Jauch gab es indessen Grund zur Freude, denn bei einer 80er-Frage lachte sich der Showmaster schlapp. Verwendete Quellen: RTL+/Wer wird Millionär?/Folge vom 27. März 2023

