Partybild ohne Ehering: Stefan Mross feiert nach Trennung von Anna-Carina Woitschack

Von: Lisa Klugmayer

Den ersten Schock über das Scheitern seiner Ehe mit Anna-Carina Woitschack scheint Stefan Mross jetzt überwunden zu haben. Jetzt sucht der Schlagersänger Trost bei Freunden und lässt er es ordentlich krachen.

Leipzig - Nach Helene Fischer und Florian Silbereisen müssen sich Fans nun vom nächsten Schlager-Traumpaar verabschieden. Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben sich offiziell getrennt. Nachdem der Schlagersänger eine Zeit lang komplett abgetaucht ist, meldet sich Stefan Mross jetzt wieder zurück - und zwar mit einem Partybild und ohne Ehering.

Eine Woche nach offizieller Trennung: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross gemeinsam auf der Bühne

Wochenlang wurde spekuliert, jetzt ist es traurige Gewissheit: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross haben sich getrennt. Das bestätigte das ehemalige Schlager-Traumpaar vor ein paar Tagen mit einem emotionalen Instagram-Posting. Anna-Carina Woitschack scheint die Trauerphase allerdings recht schnell überwunden zu haben.

Bei ihren ersten gemeinsamen Auftritt als getrenntes Paar am 19. November in Dinslaken hat die Schlagersängerin ihren Ehering schon abgelegt, er hatte ihn noch am Finger. Jetzt scheint aber auch Stefan Mross, bereit, seine dritte Ehe hinter sich zu lassen und damit abzuschließen. Denn bei einer ausgelassenen Feier mit Freunden hat auch er keinen Ehering mehr am Finger.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Zwei Jahre später nun die Trennung.

Nach Trennung von Anna-Carina Woitschack: Stefan Mross feiert ausgelassen mit Wolfgang Lippert

Nach all den negativen Schlagzeilen rund um seine Trennung von Anna-Carina Woitschack lässt es Stefan Mross nun richtig krachen. Zusammen mit Wolfgang Lippert, Gesine Lippert und Olaf Berger feiert der „Immer wieder sonntags“-Moderator ausgelassen. Das Beweisfoto hat Olaf Berger in seinen Instagram-Storys gepostet und kommentiert es mit „Partytime“.

Mit einem breiten Grinsen strahlt Stefan Mross in die Kamera, in der rechten Hand hält er eine Getränkedose, die linke streckt er vor Freude in die Luft. Auffällig: Während der Schlagersänger ins Dinslaken seinen Ehering noch getragen hat, ist dieser nun verschwunden.

Nachdem die Schlagerstars ihre Trennung bekannt gegeben haben, gab es viele Spekulationen rund um die Gründe. Schlager-Kollege Nino de Angelo hat seine ganz eigene Vermutung, was den Trennungsgrund von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack betrifft.