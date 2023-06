Patricia Blanco besetzt Villa von Andreas Ellermann: Naddel droht ihr mit Polizei-Griff

Kommt es nun zum großen Zoff zwischen Andreas Ellermann, seiner Ex-Verlobten Patricia Blanco und Naddel? Die Bohlen-Ex macht Patricia Blanco nach der Trennung von Ellermann jetzt eine deutliche Ansage.

Hamburg – Im Trennungsdrama von Patricia Blanco (51) und dem Hamburger Selfmade-Millionär und Entertainer Andreas Ellermann (58) scheint es nun in die nächste Runde zu gehen. Mit dabei: die Ex von Poptitan Dieter Bohlen (69), Nadja Abd el Farrag (58). Diese droht Reality-Star Blanco nun mit dem Rauswurf aus Ellermanns Villa am Stadtrand von Hamburg.

„Nervlich am Ende“: Naddel droht Villa-Besetzerin Patricia Blanco mit Polizei-Griff

Nach der Trennung von Blanco habe Ellermann seiner Ex-Verlobten erlaubt, übergangsweise in seiner Villa am Hamburger Stadtrand wohnen zu bleiben, doch nun habe Blanco seine Villa besetzt. „Das war eigentlich nur für ein paar Tage gedacht. Als sie nicht auszog, bin ich ins Hotel gezogen. Da ist jetzt schon sieben Wochen her“, berichtet der Entertainer „Bild.de“. Ein Hotelzimmer, welches Ellermann für seine Ex-Verlobte besorgt und bereits einen Monat im Voraus bezahlt habe, habe der Reality-Star abgelehnt. „Ich will endlich in mein Haus“, stellt Ellermann klar. Jetzt erhält der Selfmade-Millionär Unterstützung von Bohlen-Ex Naddel.

„Allmählich nervt mich diese Geschichte mit der Blanco“, erklärt Naddel der Boulevardzeitung. Die 58-Jährige baut sich derzeit mithilfe von Ellermann ein neues Leben in Hamburg auf, die Trennung setze aber auch ihr zu. „Ich bin auch schon nervlich am Ende“, gesteht Naddel. Daher wolle sie nun hart durchgreifen, so wie sie es schon vor 20 Jahren bei Verona Pooth (55, damals Feldbusch) und Poptitan Dieter Bohlen getan habe. Damals habe sie die Sachen von „Frau Feldbusch“ in der Villa von Bohlen in Tötensen zusammengepackt und „die Koffer vor die Tür gestellt“. Denn „die wollte ja auch nicht da raus, so wie Patricia jetzt“, erklärt Abd el Farrag.

Andreas Ellermann zofft sich mit Ex Patricia Blanco um Villa: Letzte Hoffnung Naddel

Für Ellermann sei Naddel nun seine „letzte Hoffnung“, damit dieser „Wahnsinn“ ein Ende findet. Die Ex von Dieter Bohlen scheint dabei auch vor rigorosen Mitteln nicht zurückzuschrecken: „Ich habe Verona bei Dieter rausgekriegt, das werde ich bei Patricia auch noch schaffen. Und einen Polizei-Griff kann ich auch“, sagt sie.

Kommt es nun zum großen Eklat zwischen dem Hamburger Millionär Andreas Ellermann, seiner Ex-Verlobten Patricia Blanco und Bohlen-Ex Naddel? Diese macht Patricia Blanco nach der Trennung von Ellermann jetzt eine deutliche Ansage. (Fotomontage) © IMAGO/Chris Emil Janßen & IMAGO/Andre Lenthe

Ellermann und Blanco trennten sich nach einer knapp vierjährigen On-Off-Beziehung. Ellermann hatte der Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (86) vorgeworfen, nur an Luxus-Artikeln Interesse gehabt zu haben und krankhaft eifersüchtig auf Nadja Abd el Farrag zu sein. Apropos Naddel: Nadja Abd el Farrag geht ziemlich offen damit um, dass sie finanziellen Sorgen hat. Gleichzeitig gibt Naddel aber auch zu, ihr weniges Geld fleißig auszugeben. Verwendete Quelle: Bild.de