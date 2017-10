Tochter von Paul Walker zieht Klage gegen Porsche zurück

Im November 2013 verunglückte „Fast & Furious“-Star Paul Walker in einem Porsche Carrera GT tödlich. Knapp vier Jahre später hat sich der Autohersteller mit der Tochter des US-Schauspielers außergerichtlich geeinigt.

Los Angeles - Vor Gericht verteidigte sich Porsche vehement gegen den Vorwurf, dass Herstellungsfehler am Carrera GT Schuld am Tod von Paul Walker hatten. Dennoch wollte es der deutsche Autohersteller scheinbar nicht auf einen Prozess ankommen lassen und einigte sich außergerichtlich mit der Tochter des „Fast & Furious“-Stars. Der Inhalt des Vergleichs wird von beiden Seiten geheim gehalten.

Meadow Walker hatte in ihrer Zivilklage behauptet, dass ihr Vater ursprünglich den Unfall im November 2013 überlebt hatte, er dann aber eingeklemmt im Wrack bei lebendigen Leibe verbrannt war. Sie warf Porsche vor, von Konstruktionsmängeln am Sportwagen wie „Instabilität und Steuerungsprobleme“ gewusst und fahrlässig in Kauf genommen zu haben. Jetzt zog sie die Klage zurück.

Die 18-Jährige hatte bereits 10,1 Millionen Dollar von der Erbengemeinschaft von Fahrer Roger Rodas, der als Fahrer den Unfall verschuldet hatte, kassiert.

Lesen Sie auch: Verstorbener Paul Walker: Vin Diesel mit emotionalem Statement