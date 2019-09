Peinlich: Fans bitten Superstar, vor dessen Auftritt ein Foto von ihnen zu machen - und erkennen ihn nicht

Wie peinlich! Besucherinnen seines Auftritts haben einen Musik-Superstar darum gebeten, ein Foto von ihnen zu machen - ohne ihn zu erkennen.

Atlantic City - Eines sind Promis gewöhnt: für Selfies mit Fans zu posieren. Stars werden sicherlich sehr regelmäßig angesprochen. Etwas anderes kommt aber ungewohnt: Dass Promis als Fotografen herhalten müssen, um Besucher ihres Auftritts zu fotografieren. Genau das ist jetzt aber offenbar Diplo (40) alias Thomas Wesley Pentz passiert. Er wurde vor seinem Auftritt in Atlantic City von einem Damen-Trio gebeten, ein Foto von ihnen zu knipsen. Das ihn einfach nicht erkannt hat!

Diplo ist nicht nur Star-DJ, sondern arbeitet mit den ganz Großen zusammen: Als Produzent war er schon für Madonna tätig. Unter dem Namen „Jack Ü“ veröffentlichte er gemeinsam mit Skrillex und Justin Bieber den US-Top-Ten-Hit „Where Are Ü Now“. Und in Deutschland ist wohl der Song „Lean On“ seines Projekts Major Lazer besonders bekannt. edm.com nennt Diplo einen „Superstar-Produzenten“. Doch für drei Damen, die einen seiner Auftritte besuchten, war er wohl nicht Star genug. Den skurrilen Vorfall machte Diplo via Instagram publik.

Superstar Diplo nimmt Vorfall gelassen: „Ist aber okay, weil ...“

„Diese Ladies müssen zu viel Rosé gehabt haben und nicht erkannt haben, wie gutaussehend ich bin, weil sie mich gebeten zu haben, ein Foto zu machen, vor dem Club, in dem ich heute Nacht Headliner bin“, schreibt er süffisant. „Ist aber okay, weil ich ein erfahrener Instagram-Fotograf bin und die richtigen Winkel kenne.“

US-Model Haley Kalil frotzelt gleich los und kassiert für ihre Bemerkung vierstellige Likes: „Willkürlich ausgewählte Männer, die in Casinos spät nachts Hüte tragen, machen die besten Instagram-Fotos. Diese Frauen haben weise gewählt.“ Diplo reagiert auf die Stichelei mit zwei Sternchen.

Eine Modelagentur fragt nach dessen Agentur - um ihn scherzhaft als Fotografen buchen zu können, offenbar. „Ich bin die ganze Woche in NYC und schicke meine Tagesgage“, steigt Diplo auch darauf ein.

Dazu wird Diplo in den Instagram-Kommentaren auch noch gefragt, ob er denn Hochzeiten fotografiere - ein riesengroßer Lacher!

Diplo wird nicht erkannt - Auch eine der Damen meldet sich zu Wort: „#ahnungslos“

Und sogar eine der drei fotografierten Damen meldet sich offenbar zu Wort. „Danke, Diplo fürs Fotografieren. Du hast recht, du bist ein ziemlicher Fotograf“, schreibt sie. Und auf die Frage, ob sie den Star wirklich nicht erkannt habe, gesteht sie: „Nicht mit dem Cowboyhut. #ahnungslos“.

Vor ein paar Jahren ist Bastian Schweinsteiger übrigens mal was ganz Ähnliches passiert.

