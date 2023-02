Peinliche Pancake-Panne: Prinzessin Kate sorgt für Lacher

Von: Susanne Kröber

Pfannkuchen sind offenbar nicht Kate Middletons Stärke. Beim Besuch eines Pflegeheims kämpfte die Prinzessin von Wales jetzt mit dem Teig – und zog den Kürzeren.

Slough – Sie ist doch nur ein Mensch. Eigentlich ist Kate Middleton (41) ein Sinnbild für Perfektion. Die Haare stets adrett gestylt, zu jedem Anlass das passende Outfit, sportlich, redegewandt – die Prinzessin von Wales kann scheinbar alles. Pancakes sollten ihrer Meinung nach allerdings lieber andere zubereiten. Den Beweis lieferte Prinzessin Kate jetzt beim Besuch des „Oxford House Nursing Home“ in Slough am britischen Pfannkuchentag.

„Versuche immer, sie zu schnell zu wenden“: Kate Middleton scheitert an Pancakes

In der familiengeführten Pflegeeinrichtung sollte Prinzessin Kate gemeinsam mit der dortigen Chefköchin Anna Wright Pancakes für die Heimbewohner zubereiten. Offenbar nicht Kates Stärke, wie sie bereits im Vorfeld ankündigte. „Meine Pfannkuchen scheinen immer entweder in der Pfanne, an der Decke oder auf dem Boden klebenzubleiben“, so die Ehefrau von Prinz William (40) laut Hello-Magazin über ihre bisherigen Pancake-Erfahrungen. Und diese Ankündigung setzte Kate Middleton direkt in die Tat um.

Unter den Augen der Heimbewohner, Mitarbeiter, zahlreicher Reporter und Fotografen kämpfte Prinzessin Kate mit dem Pancake-Teig. Mit einem Pfannenwender versuchte die dreifache Mutter verzweifelt, den Teig aus der Pfanne zu kratzen und fragte die Chefköchin, ob sie den Pfannkuchen schon wenden solle, was diese verneinte. „Sehen Sie, hier liege ich falsch, ich versuche immer, sie zu schnell zu wenden“, scherzte eine sichtlich nervöse Kate. Schließlich gelang es Kate Middleton dann unter dem Applaus der Zuschauer doch noch, den Pfannkuchen erfolgreich in der Luft zu drehen.

Pancake Day Der Pfannkuchentag, in Großbritannien Pancake Day oder Shrove Tuesday genannt, ist eine Tradition britischen Ursprungs. Immer am Faschingsdienstag, genau 47 Tage vor Ostersonntag, steht hier der Pfannkuchen im kulinarischen Mittelpunkt. Unter anderem hat der Pancake Day ganz praktische Gründe – vor der Fastenzeit mussten oft die Lebensmittel verbraucht werden, die nicht so lange haltbar sind, unter anderem Milch, Eier und Butter, woraus sich ideal Pfannkuchen zubereiten lassen. In den USA gibt es übrigens einen eigenen Pfannkuchen-Feiertag, den National Pancake Day, der jeweils am 26. September begangen wird.

„Sie stand ziemlich unter Druck“: Köchin verteidigt Kochkünste von Prinzessin Kate

Das Ergebnis fiel jedoch nicht zu Kates Zufriedenheit aus, denn ihre Pancakes sahen ziemlich mitgenommen aus. „Essen Sie das auf keinen Fall“, warnte die Prinzessin von Wales die Anwesenden lachend und betonte, sie habe nun erfolgreich gezeigt, wie man einen Pancake nicht macht. „Alle, die vorher gemacht wurden, sind viel schöner als dieser. Es tut mir leid! Ich bin Ihnen nicht gerecht geworden“, entschuldigte sich Kate bei Köchin Anna Wright.

Chefköchin Anna Wright nahm Prinzessin Kate anschließend in Schutz. „Sie hat einen sehr guten Job gemacht – ich denke, der Teig war vielleicht etwas dickflüssig und sie stand ziemlich unter Druck.“ Für ihre Kinder George (9), Charlotte (7) und Louis (4) wolle Kate die Pancakes zu Hause auch mal zubereiten. „Ich bin sicher, sie wird es dann besser machen“, so die Köchin. Kates Rasselbande hätte sicher auch nichts gegen ein paar weniger formschöne Pfannkuchen, schließlich sind es die Kinder von Kate und William gewöhnt, dass es für sie keine Extrawürste gibt. Verwendete Quellen: express.co.uk, hellomagazine.com, kuriose-feiertage.de