Peinliche Panne: Thomas Gottschalk steht bei Interview ohne Hose da

Von: Lisa Klugmayer

Freier Blick auf die Waden von Thomas Gottschalk: Weil seine Hose kurz vor „Denn sie wissen nicht, was passiert“ nicht auffindbar war, improvisierte der Showmaster einfach.

Hürth – Kurz bevor es für Thomas Gottschalk (73) für „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auf die Bühne geht, hat der Showmaster ein großes Problem: Seine Hose ist weg. Doch anscheinend bringt nicht einmal sein fehlendes Beinkleid Thomas Gottschalk aus der Ruhe. Ganz der Vollprofi führt er seine Interviews dann halt in luftigen Shorts.

Seine Fans kennen Thomas Gottschalk schon seit Jahrzehnten als top gestylten Moderator – meistens in auffälligen Anzügen. Umso überraschender, dass der „Wetten, dass...?“-Moderator nun plötzlich anfängt in kurzer Hose Interviews zu geben. Doch dass er TV-Deutschland einen Blick auf seine nackten Waden gewährt, hat einen Grund. Er findet seine Hose nicht.

„Ich habe eigentlich eine lange Hose geplant für die Sendung, die ist aber noch im Auto unterwegs“, erklärt Thomas Gottschalk. „Aber wo ist denn das Auto?“, fragt jetzt auch Kollegin Barbara Schöneberger. „Das weiß keiner“, so Gottschalk. Während Barbara Schöneberger (49) sehr interessiert an der fehlenden Hose von Thomas Gottschalk zu sein scheint, kann sich Günther Jauch (66) einen kleine Seitenhieb nicht verkneifen: „Wann gab es in einer seiner Sendungen noch kein Malheur?“

Insiderin enthüllt Thomas Gottschalks geheimen „Wetten, dass..?“-Spickzettel Auch Profis wie Thomas Gottschalk sind nicht unfehlbar. Der „Wetten, dass..?“-Moderator leistete sich schon mehrfach peinliche Fehler. Ein Insider verrät jetzt, dass Thomas Gottschalk deswegen große Spickzettel zur Hilfe von seiner „Wetten, dass..?“-Redaktion bekommt.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Thomas Gottschalk hat seine Hose doch noch gefunden

Doch Ende gut, alles gut: Das Hosen-Problem von Thomas Gottschalk scheint sich dann doch gelöst zu haben. Wenige Stunden später steht er mit Anzug und Hose auf der Bühne. Ganz in Blume gekleidet verrät der „Wetten, dass...?“-Moderator dann noch, dass dieser Anzug ein ganz besonderer ist. Er hatte ihn nämlich bei der Hochzeit seines Neffen an.

Freier Blick auf die Waden von Thomas Gottschalk: Weil seine Hose kurz vor „Denn sie wissen nicht, was passiert“ nicht auffindbar war, improvisierte der Showmaster einfach. (Fotomontage) © RTL

Apropos Thomas Gottschalk: Der „Wetten, dass...?“-Moderator gibt jetzt neuerdings auch Beauty-Tipps. Tipp 1: So wird man so faltenfrei wie Dieter Bohlen. Verwendete Quellen: RTL