People‘s Choice Awards: Meghan steht mit ihrem Podcast zur Wahl, doch die Konkurrenz ist hart

Von: Annemarie Göbbel

Es läuft gut für Meghan Markle. Ihr Podcast bei Spotify ist stets im Gerede und ist dabei, eine der größten Ehrungen abzugreifen. Die Herzogin ist für den Pop Podcast 2022 beim People‘s Choice Award nominiert.

Montecito – Seit August meldet sich Meghan Markle (41) regelmäßig im Talk mit unterschiedlichen Gästen bei ihrem „Archetypes“ Podcast bei Spotify. Sieben Folgen hat die Herzogin von Sussex seit ihrem Intro-Spot hinter sich gebracht und die Abrufzahlen können sich sehen lassen. Nicht umsonst ist Meghan damit jetzt auch für einen der begehrtesten Publikumspreise nominiert: Den People‘s Choice Award.

Trotz herber Kritik können sich die Abrufzahlen von Meghans „Archetypus“ sehen lassen

Meghan Markles Archetypes-Podcast ist für den People‘s Choice Award nominiert worden – und das, obwohl die Herzogin im Talk über die Klischees „Bimbo“ und „dumme Blondine“ mit Hotelerbin Paris Hilton (41) und Comedian Iliza Shlesinger (39) herbe Kritik hatte einstecken müssen.

Die Nominierungen für die Preisverleihung, die am 6. Dezember stattfinden wird, wurden nun bekannt gegeben. Meghans Podcast ist für den Preis „Pop-Podcast des Jahres 2022“ am Start. Rebecca Sananès, die Leiterin der Audioabteilung von Archewell, postete auf Instagram: „#Archetypes ist für einen People‘s Choice Award nominiert: Wenn Sie unsere Show mögen, stimmen Sie bitte ab!“

Meghan und Harrys lukrativer Deal mit Spotify Meghan und Harry haben Ende 2020 einen lukrativen Vertrag mit dem Audio-Streaming-Giganten unterzeichnet, um Podcasts zu moderieren und zu produzieren, deren Wert auf rund 25 Millionen US-Dollar (25,1 Millionen Euro) geschätzt wird.

Im Podcast macht Meghan sich gegen Vorteile und Schubladendenken stark

Der Podcast tritt gegen andere beliebte Formate an, darunter „Call Her Daddy“ von Alex Cooper (28) und „Armchair Expert“ von Dax Sheperd (47), bei dem Meghans Ehemann Prinz Harry (38) schon zu Gast war. Fünf weitere Podcasts sind ebenfalls in der gleichen Kategorie nominiert: „Anything Goes“ mit Emma Chamberlain (21), „Conan O‘Brien (59) Needs A Friend“, „Not Skinny But Not Fat“, „SmartLess“ und „Why Won‘t You Date Me?“ mit Nicole Byer (36).

Archetypes, so hieß es in der Ankündigung, wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, durch Gespräche zwischen Meghan und Historikern, Experten und Frauen, die die Erfahrung gemacht haben, in eine Schublade gesteckt zu werden, „Etiketten zu untersuchen, die versuchen, Frauen zurückzuhalten“. Das alleine macht aber nicht den Erfolg aus. Es gehört zu Meghans Erfolgsstrategie, immer wieder kleine persönliche Geschichten einfließen zu lassen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, openspotify.com, votepca.com