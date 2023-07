Mit nur 34 Jahren: Enkelin von Peter Alexander gestorben

Von: Volker Reinert

Der 2011 verstorbene österreichische Schlagersänger Peter Alexander (†84) gilt bis heute als einer der größten Entertainer. Nun wurde bekannt, dass seine Enkelin mit nur 34 Jahren verstorben ist.

Köln - Peter Alexander gehörte über Jahrzehnte zu einem der populärsten Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum. Er war Sänger, Pianist, Schauspieler, Entertainer und überzeugte als Moderator seiner großen Samstagabendshows im ZDF und ORF ein Millionenpublikum. Seine Familie musste in der Vergangenheit schon mehrere Schicksalsschläge hinnehmen, so auch jetzt. Die Enkelin des Unterhaltungskünstlers Marlen „Lena“ Neumayer starb im Alter von nur 34 Jahren.

Peter Alexanders Enkelin stirbt nach schwerer, langer Krankheit

Die gelernte Tourismus-Kauffrau lebte ein zurückgezogenes Leben in Österreich und in dem vererbten Anwesen ihres Großvaters in Pörtschach am Wörthersee. Nachdem sie schwer erkrankt war, zog es Neumayer in den letzten Monaten ihres Lebens in die USA und nach Südamerika, um dort mittels alternativer Heilmethoden gegen ihre gesundheitlichen Probleme anzukämpfen. Doch der Kampf war vergebens, wie das österreichische Portal heute.at mitteilt.

Der Tod der Enkelin von Peter Alexander ist nicht der erste schwere Schicksalsschlag für die Familie. 2003 starb die Ehefrau des Schlagersängers Hilde nach einem Sturz an Herzversagen. Im Jahr 2009 verstarb die gemeinsame Tochter Susanne mit 50 Jahren bei einem Autounfall auf der thailändischen Insel Koh Samui. Peter Alexander trauerte in seinen letzten Lebensjahren um seine geliebten Menschen, ehe er 2011 im Alter von 84 Jahren in Wien verstarb. 2019 kam zudem der Vater der verstorbenen Enkelin von Peter Alexander„Lena“ Neumayer in der Türkei ums Leben.

Der Bruder der verstorbenen 34-Jährigen, Philipp Neumayer (33), ist nun der letzte Erbe des Alexander-Vermögens. Der Enkel von Peter Alexander kümmert sich darüber hinaus um die Stiftung der Schlager-Ikone. Am 23. Juli starb zudem eine andere Musiker-Ikone. Der britische Pop- und Schlagersänger Vince Hill, der vor allem mit seinem Lied „Edelweiss“ Bekanntheit erlangte, wurde 89 Jahre alt. Verwendete Quellen: heute.at