„Was kaum einer weiß  ...“: Pikante Enthüllung zu Helene-Fischer-Freund Thomas Seitel

Was sind das neuerdings für seltsame Arikel beim MM? Dieser ist auch so ein "Ätschi-Bätschi-Ich-Weiss-Etwas-Was-Du-Nicht-Weisst"-Aritkel. Geht's eigentlich noch? Von solchem Kinderkram habe ich mich vor 50 Jahren schon verabschiedet. Selbst der Journalismus in der heutigen Zeit meint mit schlüpfigen Andeutungen und Enthüllungen noch das große Fass auf machen zu können. Pfui deibi!