„Bergdoktor“-Star Ronja Forcher zieht pikanten Vergleich über ihren Beruf

Von: Claire Weiss

Bei „Der Bergdoktor“ ist Ronja Forcher von einem Mädchen zur Frau herangewachsen. Schon vor Jahren bewies sie bei einem Fotoshooting für den Playboy, wie erwachsen sie inzwischen ist. Mit einem frechen Spruch zeigte sie außerdem Humor.

Ellmau - Schon mit elf Jahren kam Ronja Forcher (26) ans Set der ersten Staffel „Der Bergdoktor“. In der ZDF-Sendung spielt sie seitdem Lilli Gruber, die Tochter von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53). Doch Ronja Forcher ist längst nicht mehr das schüchterne Mädchen, das sie damals war.

Im Playboy lässt Ronja Forcher die Hüllen fallen

2017 zog sich die damals 20-Jährige für den Playboy aus. „Im TV sieht man Sie immer als die brave Tochter vom Bergdoktor…“, hatte das Männermagazin im Interview festgestellt. Und genau aus diesem Grund wagte Ronja Forcher damals den Schritt, sich so freizügig fotografieren zu lassen. „Ich will zeigen, dass ich erwachsen geworden bin“, erklärte die Schauspielerin.

Ronja Forcher bei der Premiere des Musicals Moulin Rouge. © Imago

In der Fotostrecke gab sie die „Ronja Räubertochter“. Mit einem spärlichen Tuch bekleidet posierte sie neben einem weißen Pferd. Als freizügige Vagabundin ließ sie in einer weißen, aufgeknöpften Bluse tief blicken. Selbstbewusst stellte sie ihre Kurven zur Schau und warf verführerische Blicke in Richtung Kamera. Ein ungewohnter Anblick! „[Ich] denke, man wird mich am Set erwachsener wahrnehmen und mich für meinen Mut respektieren“, war sich Ronja Forcher damals sicher.

Ronja Forcher reißt „Nutten“-Witz

Und auch sonst ist die Österreicherin bereit, für ihren Job aus ihrer üblichen Komfortzone herauszutreten. Den Eindruck hinterlässt zumindest ein Witz, den Ronja Forcher beim Gespräch mit dem Playboy reißt: „Ich habe ein witziges Sprichwort an der Schauspielschule gelernt: ‚Was ist der Unterschied zwischen Nutten und Schauspielern?‘“ Die Antwort folgt prompt: „Nutten haben Grenzen! Aber im Ernst: Wenn ich von einem Projekt überzeugt bin, dann gibt es nichts, das ich nicht für die Kunst tun würde.“

Die Schauspielerei nimmt die 26-Jährige also sehr ernst! Als sie bei „Bergdoktor“ anfing, spielte sie übrigens Dr. Martin Grubers Nichte, nicht seine Tochter! Ein dunkler Plottwist sollte das später ändern. Verwendete Quellen: playboy.de