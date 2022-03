Queen Elizabeth II.: So gratulieren ihr die Fans zum Platin-Jubiläum

Von: Larissa Glunz

Ihr 70-jähriges Thronjubiläum feiert Queen Elizabeth II. mit einem mehrtägigen Spektakel (Symbolbild). © i-Images/Imago

Vier Tage lang wird Queen Elizabeth II. im Sommer ihr großes 70-jähriges Thronjubiläum zelebrieren – und ihre Fans feiern mit!

London – Wer 70 Jahre auf dem Thron sitzt, hat ein Fest der Extraklasse zweifelsohne verdient. Das Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth II. (95) wird im Juni ausgiebig gefeiert. Mit einer rührenden Aktion lassen auch die Fans der Royal Family ihr Staatsoberhaupt hochleben.

Den 70. Jahrestag ihrer Thronbesteigung am 6. Februar beging die Queen im kleinen Rahmen in Sandringham, umso größer wird die Party im Juni. Die traditionelle „Trooping the Colour“-Parade, die zu Ehren des Geburtstags der Queen abgehalten wird, macht am 2. Juni den Anfang, danach folgen unter anderem ein starbesetztes Live-Konzert und ein Festzug um den Buckingham-Palast. Viele Veranstaltungen zum Thronjubiläum der Queen finden in London statt, Feierlaune herrscht jedoch im ganzen Land.

Um den Meilenstein von Queen Elizabeth II. gebührend zu bejubeln, haben sich verschiedene Einrichtungen und Organisationen besondere Aktionen und Events ausgedacht. So wollen beispielsweise die Büchereien in Warwickshire die royale Geschichte der Grafschaft wieder aufleben lassen – mit der tatkräftigen Hilfe und Unterstützung der Fans.