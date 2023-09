König Charles verteilt militärische Ehrentitel neu: Kate Middletons Opa würde vor Stolz platzen

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Kurz vor dem ersten Jahrestag seiner Thronbesteigung hat König Charles etliche militärische und royale Ehrentitel in der royalen Familie neu verteilt. Wer profitiert, wer verliert?

London – Fast ein Jahr nach der Regierungsübernahme von König Charles (74) gibt er dem Titel-Karussell, das sich nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (96,† 2022) in Gang gesetzt hat, nochmal tüchtig Schwung. Als wolle er für die erste Bilanz, die nach dem ersten Jahr gezogen wird, gut vorbereitet sein, kündigt der Buckingham-Palast militärische Ernennungen für die aktiven Mitglieder der königlichen Familie an. Besonders Kate Middleton (41) dürfte sich über ihre neuen Ehrenwürden freuen.

Kate Middletons Großvater wäre wegen des neuen Titels sehr stolz auf seine Enkelin

„Nach der Thronbesteigung Seiner Majestät freut sich der König, weitere militärische Ernennungen für berufstätige Mitglieder der königlichen Familie bekannt zu geben“, so der Palast in seiner Ankündigung. „Die neuen Ernennungen spiegeln die enge Beziehung zwischen den Streitkräften und der königlichen Familie während der Regierungszeit Seiner Majestät wider“, heißt es in der Mitteilung. Prinzessin Kate wird zum Oberbefehlshaber der Fleet Air Arm, zum Oberst der 1st Queen‘s Dragoon Guards und zum Royal Honorary Air Commodore der Royal Air Force Coningsby ernannt.

Pretty in Pink: Kate Middletons neueste Styleoffensive im Barbie-Look Fotostrecke ansehen

Obwohl die Titel so militärisch trocken daherkommen, dürfte gerade letztere Ernennung von äußerst sentimentale Gefühle der Prinzessin von Wales begleitet sein. Ihr Großväter diente in der Royal Air Force (RAF). Berichten des hellomagazine zufolge arbeitet er mit Prinz Philip (99, † 2021) zusammen. Kapitän Peter Middleton (89, † 1910) war Fluglehrer und ging 1962 als Co-Pilot mit Prinz Philip auf Flugreise durch Südamerika. Schon da bestand also eine Verbindung zwischen den Familien, die Kates Ehe krönte. Wie stolz wäre ihr Großvater, wenn er wüsste, dass seine Enkelin einst Königin an der Seite Prinz Williams (41) werden wird.

König Charles verleiht sich selbst neue Würden Der Monarch ist jetzt Pate der HMS Queen Elizabeth, Oberst der Royal Scots Dragoon Guards, Oberst des Royal Tank Regiment, Generalkapitän der Royal Artillery, Generalkapitän der Honourable Artillery Company, Oberst des Royal Regiment of Scotland, Royal Honorary Air Commodore of RAF Marham und Air Commodore-in-Chief des RAF Regiment. Charles III. mag sich der HMS Queen Elizabeth und der RAF besonders verbunden fühlen, da er während seiner Zeit als Thronfolger sowohl in der Royal Navy als auch in der Royal Air Force ausgebildet wurde und diente.

Prinz Andrews Ehrenwürden werden vom König anderweitig vergeben.

König Charles III. verteilt militärische Ehrentitel zu Ungunsten von Prinz Andrew neu: Jeweils drei neue Titel gehen an die Prinzessin und den Prinzen von Wales. (Fotomontage). © Joe Giddens/dpa & Justin Tallis/dpa

Der britische Thronfolger trägt ebenfalls die stolzen Titel Oberst des Mercian Regiments, Oberst des Heeresfliegerkorps und Royal Honorary Air Commodore der RAF Valley auf der Insel Anglesey gelegen, dem Ort, an dem Prinz William schon als Pilot tätig war. Neun Mitglieder insgesamt tragen neue Ehrenwürden. Neben Kate und William hat König Charles III. sich selbst einen neuen Titel verliehen, seine Frau Camilla (75) bekommt neue Würden, Prinz Edward (59), seine Frau Sophie, Herzogin von Edinburgh (58), Prinzessin Anne (73), Prinz Richard (79) und seine Frau Brigitte, die Herzogin von Gloucester (77) sind mit neuen Titeln und Pflichten betraut.

Transparenz scheint dem neuen Regenten ein Bedürfnis zu sein. König Charles, Königin Camilla, Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Anne, Prinz Edward, Sophie, Prinz Richard und Brigitte erschienen schon gemeinsam auf dem Balkon des Buckingham Palastes am Tag der Krönung des Königs und Camillas im Mai. Beim ersten Trooping the Colour seiner königlichen Regentschaft im Juni trat die royalen Familie in gleicher Besetzung auf. Prinz Harry (38) und der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (63) sind damit unverkennbar kein Teil mehr der königlichen Ränge. Verwendete Quellen: people.com, hellomagazine.com, Twitter @RoyalFamily