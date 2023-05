Plötzlicher Todesfall gefährdet Krönungszeremonie von König Charles

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Völlig unerwartet ereignet sich kurz vor der Krönung eine Tragödie. Der Herzog von Buccleuch und Queensberry – fester Bestandteil der Krönungsprozession – verliert seine Frau im Alter von nur 68 Jahren.

London – Im Vorfeld der Krönung König Charles III. (74) kam es am Sonntag zu einem äußerst traurigen Ereignis, das die Feierlichkeiten nun schwer überschattet. Der Herzog von Buccleuch und Queensberry (69), der einen wichtigen Part in der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey spielt, wurde unerwartet mit dem Tod seiner Ehefrau konfrontiert. Lady Elizabeth Kerr starb mit nur 68 Jahren. Der Herzog sollte am 6. Mai bei der Krönung in der Westminster Abbey das Zepter mit dem Kreuz zum Altar tragen. Wie einige Medien berichten, wird er diese zeremonielle Aufgabe angesichts seines Todesfalls womöglich nicht wahrnehmen können.

Die Herzogin verstirbt infolge eine Operation wie es heißt „nach kurzer Krankheit“

Benny Higgins, der Vorstandsvorsitzende von Buccleuch, der die Geschäftsinteressen der Familie verwaltet, sagte laut The Times: „Der Herzog von Buccleuch und seine Familie haben bekannt gegeben, dass die Herzogin am Sonntagmorgen nach kurzer Krankheit infolge einer Operation gestorben ist. Die Herzogin war ein wundervoller, lebensbejahender Geist, und unsere Herzen sind bei der Familie, die in tiefer Trauer mit ihrem Verlust fertig werden muss“.

König Charles III. – Erstaunliche Bilder seines royalen Lebens Fotostrecke ansehen

Die verstorbene Lady Elizabeth war eine Verfechterin der Künste und als Ehefrau von Richard Scott, 10. Herzog von Buccleuch und 12. Herzog von Queensberry, einem der reichsten Grundbesitzer Großbritanniens, mit einem geschätzten Privatvermögen von 260 Millionen Pfund (umgerechnet 295 Millionen Euro) schwer vermögend. Welcher Art von Operation sich die Herzogin unterzogen hatte, war nicht Teil der Mitteilung.

Die Herzogin wir als Mäzenin und engagierte Schirmherrin vermisst Katie Grant, die Vorsitzende der Jury des Walter-Scott-Preises, sagte: „Die historische Literatur hat mit der Herzogin von Buccleuch eine große Verfechterin und großzügigen Mäzen verloren“. Mit tiefer Trauer, so zeigt es ein Internet-Posting, würdigte Grant das Werk der „Schirmherrin und Stifterin, der Herzogin von Buccleuch, bekannt als Bizza, bekannt für die vielen Schriftsteller, die sie in den letzten vierzehn Jahren so großzügig unterstützt hat“.

Das Ehepaar hat vier Kinder und elf Enkelkinder

König Charles zeigte tiefes Mitgefühl mit dem Herzog von Buccleuch, der kurz vor der Krönung den Verlust seiner Ehefrau verkraften muss. Das Bild zeigt ihn flankiert von zwei Mitgliedern der königlichen Schützenkompanie vor dem „Stein der Bestimmung“, der zur Krönung in die Westminster Abbey überführt wird. © Russell Cheyne/dpa

Die 1954 geborene Lady Kerr war die Tochter des Marquess (82, 2004) und der Marchioness of Lothian Antonella Reuss Newland (84, 2007). Sie studierte Soziologie an der London School of Economics und arbeitete anschließend für das Programm Kaleidoscopic von BBC Radio 4, bevor sie zu BBC Radio Solway wechselte. Im Jahr 1981 heiratete sie Richard Scott, den damaligen Earl of Dalkeith. Das Paar hat vier Kinder und elf Enkelkinder.

Noch ist nicht bekannt, ob der Herzog überhaupt an der Krönung teilnehmen wird oder ob sich das Königshaus eine Alternative überlegen muss. Er ist einer von nur vier nicht-königlichen Herzögen, die zu diesem Event eingeladen wurden. König Charles hat Berichten zufolge dem Ehemann der Verstorbenen persönlich sein Beileid ausgesprochen und ist tief getroffen. So tragisch es ist, Charles III. bleibt keine Zeit für seine Trauerarbeit, denn die Krönung des Königs rückt erbarmungslos mit straffem Zeitplan und Ablauf näher. Verwendete Quellen: tatler.com, Instagram