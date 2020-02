US-Rapper in eigener Wohnung erschossen - 50 Cent trauert um ihn

Die Rap-Szene erschüttert eine Tragödie aus den USA. In Los Angeles wurde der aufstrebende Rapper Pop Smoke erschossen - erst vor wenigen Tagen veröffentlichte er sein Album.

Los Angeles - Der US-Rapper Pop Smoke ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Los Angeles erschossen worden. Die Polizei gab an, dass am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) ein Notruf über einen Hauseinbruch in den Hollywood Hills eingegangen sei. Zwei Unbekannte sollen gegen 4.30 Uhr in das Haus des Rappers eingestiegen sein. Demnach hätte mindestens einer der mutmaßlichen Täter eine Maske und eine Schusswaffe getragen.

Angriff auf Pop Smoke: Junger Rapper überlebt Schüsse nicht

Beim Eintreffen der Beamten sei Pop Smoke, der mit bürgerlichem Namen Bashar Barakah Jackson hieß, mit Schusswunden aufgefunden worden. Im Krankenhaus sei er dann für tot erklärt worden. Der Boulevardzeitung „TMZ“ zufolge soll in seinem Haus am Abend zuvor eine Party oder Ähnliches stattgefunden haben. Am Dienstagabend postete Pop Smoke in seiner Instagram-Story ein Foto, dass ihn im Pool seines Anwesens zeigt.

+ Nicht einmal 20 Stunden vor seinem Tod posierte der Rapper noch auf Instagram. © Screenshot Instagram/realpopsmoke

Pop Smoke in eigener Wohnung erschossen - 50 Cent in tiefer Trauer

Erst vor wenigen Tagen hatte der aufsteigende Musiker sein Album „Meet The Woo, V.2“ veröffentlicht mit dem der 20-Jährige auf Anhieb auf Platz sieben der US-Billboard-Charts einstieg. Schon kurz nach den Berichten gab es Spekulationen zu den Motiven für die Tat.

Rapperin Nicki Minaj vermutet niedere Beweggründe bei den Tätern. Auf Instagram schrieb 37-Jährige: „Die Bibel sagt uns, dass Eifersucht so grausam ist wie das Grab. Unglaublich. Ruhe in Frieden, Pop.“ Rapper 50 Cent schrieb auf Twitter: „Kein Erfolg ohne Eifersucht, Verrat kommt von denen, die Dir nahe stehen. Ruhe in Frieden“.

No such thing as success with out jealousy, treachery comes from those who are close. R.i.P pic.twitter.com/5Ej7ZHTc10 — 50cent (@50cent) February 19, 2020

Bisher ist nicht bekannt, in welchem Verhältnis Täter und Opfer stammten. Pop Smoke wurde im Juli 1999 in New York geboren. Seine Mutter kommt ursprünglich aus Panama, sein Vater ist Jamaikaner.

