Popstar stirbt mit 28 Jahren bei Flugzeugabsturz - Sein Song war ein großer Sommerhit

Seine Songs begeisterten Millionen: Nun ist ein in seiner Heimat berühmter Popstar im Alter von nur 28 Jahren bei einem Flugzeugabsturz gestorben.

Porto do Mato - Gabriel Diniz ist tot. Der Sänger wurde nur 28 Jahre alt. Er starb bei einem Flugzeugabsturz, wie sein Management bekanntgab. „Mit großem Schmerz können wir den Tod von Gabriel Diniz und der Flugzeugcrew bestätigen“, heißt es in einem Statement, das Us vorliegt und aus dem verschiedene Medien zitieren.

Gabriel Diniz ist tot: Er war wohl unterwegs zu seiner Freundin

Wie die Daily Mail unter Berufung auf Einsatzbehörden berichtet, kamen bei dem Absturz neben dem Sänger auch die beiden Piloten ums Leben. Gabriel Diniz sei Berichten zufolge auf dem Weg zu seiner Freundin Karoline Calheiro gewesen, die eine Party zu ihrem 25. Geburtstag veranstaltete.

Laut Guardian war der Flieger am Montag von Salvador auf dem Weg nach Maceió und kam in schlechtes Wetter. Wie es dort unter Berufung auf brasilianische Medien weiter heißt, sei das Flugzeug eigentlich nicht für solche Zwecke lizenziert, sondern nur für Flugtraining gedacht.

Bilder zeigen demnach Flugzeugteile in einem kleinen Fluss nahe der brasilianischen Stadt Porto do Mato. Auf diesen ist auch zu sehen, wie Arbeiter einen Körper aus dem Wasser bergen.

Der südamerikanische Sänger war in Deutschland vergleichsweise unbekannt, in seiner Heimat hingegen ist er ein Megastar. Das zeigt sich etwa an den 4,8 Millionen Abonnenten, die seiner Instagram-Seite folgen. Sein bekanntester Song „Jenifer“ wurde zum Sommerhit, kommt bei YouTube auf mehr als 238 Millionen Abrufe und bei Spotify auf mehr als 61 Millionen.

Gabriel Diniz ist tot: Auch Roberto Firmino trauert

Zu den unzähligen Fans, die um Gabriel Diniz trauern, zählt auch der Ex-Bundesliga-Fußballer Roberto Firmino (einst bei 1899 Hoffenheim, jetzt FC Liverpool). Er würdigte Gabriel Diniz mit einem Instagram-Posting. „Die Botschaft der Liebe und Freude, die du hier auf Erden hinterlassen hast, war unglaublich.. Schön, dich getroffen zu haben. Ruhe in Frieden.“

