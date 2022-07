„Prächtig und gesund“: Fans lieben Charlènes und Alberts Foto zum 11. Hochzeitstag

Von: Annemarie Göbbel

Charlène und Albert von Monaco bedankten sich mit einer Foto-Karte für die Glückwünsche zu ihrem 11. Hochzeitstag. Fans reagierten begeistert auf das Bild (Fotomontage). © Sebastien Nogier/Frank May/dpa

Fürstin Charlene und Fürst Albert feierten kürzlich ihren 11. Hochzeitstag. Zum Dank für zahlreiche Gratulanten schickten sie eine elegante Karte, die nun bei Instagram aufgetaucht ist. Fans der monegassischen Royals reagierten euphorisch auf das Foto, das für die Karte ausgesucht wurde.

Monaco – Bereits zu ihrem 11. Hochzeitstag am 2. Juli, dem Tag der kirchlichen Trauung, waren Charlène (44) und Albert II. (64) von Monaco mit Glückwünschen überhäuft worden. Ein neues Bild des Fürstenpaars zeigte die Landesmutter nach turbulenten Zeiten endlich wieder in der Pose, in der die Fans sie fast über ein Jahr lang vermisst hatten. Das Bild, das die Monegassen für ihre Dankeskarte an die zahlreichen Gratulanten ausgewählt haben, sorgt nun für die gleiche Euphorie.

Charlène und Albert von Monaco sind dankbar für die große Anteilnahme von Freunden und Fans

Die Nachricht, verfasst von der Privatsekretärin des Fürstenpaares, lautete: „TT. SS. HH. Fürst Albert II. und Fürstin Charlène haben mich gebeten, Ihnen für Ihre freundlichen Wünsche anlässlich ihres elften Hochzeitstages zu danken.“ Weiter hieß es: „Ihre Durchlaucht wissen Ihre Fürsorge sehr zu schätzen“. Unterschrieben hat ebenfalls die Privatsekretärin Christine Sprile.

Das atemberaubende Foto des Fürstenpaares sorgt für Gesprächsstoff. Charlène sieht im Seiden-Jumpsuit von Dior, mit der inzwischen vergriffenen Halskette des Modells Mise en Dior aus Perlenharz von Dior mit ihrer Bob-Frisur einfach nur umwerfend aus. Auch Albert im eleganten dunkelblauen Anzug kann sich sehen lassen. Das Foto stammt von einem Covershooting für das französische Magazin Point de Vue im November 2021 und wurde von Fotograf Eric Mathon im Fürstenpalast aufgenommen.

Fans lieben Charlènes und Alberts bildschönes Foto zum 11. Hochzeitstag

„Herzlichen Glückwunsch und viel Segen für euch beide! Eure Durchlaucht, ihr seht wundervoll aus“, schrieb ein Fan, während ein anderer anfügte: „Sie sieht umwerfend und gesund aus!“ In dem Stil ging es weiter: „Es ist schön zu sehen, dass ihr so prächtig und gesund ausseht“, kommentierte ein dritter Freund des Fürstenpaares und fügte gleich noch eine Reihe von roten Herz-Emojis an seine Worte.

Große Freude bei den Fans, die ihre Unterstützung mit vielen Herzen und liebevollen Worten bei Instagram zum Ausdruck brachten (Screenshot). © Instagram #theduchessofwonderland

Die Freude war deshalb besonders groß, weil die gebürtige Südafrikanerin Charlène und Albert ihren runden 10. Hochzeitstag getrennt voneinander feiern mussten. Die ehemalige Olympionikin kämpfte nach einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion im Mai 2021 mit ihrer Gesundheit und konnte den Heimflug nach Monaco von Südafrika aus lange nicht antreten. Romantische Video-Postings waren nur ein kleiner Trost, um das 10-jährige Jubiläum zu begehen. Umso größer dürfte die Freude beim gemeinsam verbrachten 11. Hochzeitstag gewesen sein. Verwendete Quellen: hellomagazin.com, Instagram #theduchessofwonderland