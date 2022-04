Erhellter Hintergrund

Von Annemarie Göbbel

In Tina Browns neuestem Werk finden sich wenig schmeichelhafte Aussagen, die Jeffrey Epstein über Prinz Andrew getätigt haben soll. Für ihn war er offenbar ein „nützlicher Idiot“.

London – Der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (66, † 2019) nannte Prinz Andrew (62) insgeheim „einen Idioten“. Allerdings wollte Epstein den Status des Herzogs von York zu seinem eigenen finanziellen Vorteil ausnutzen, so die königliche Biografin Tina Brown in ihrem jüngsten Werk „The Palace Papers“. Darin deckt sie Hintergrund-Material im Missbrauchsskandal um Andrew auf, das deutlich macht, dass der verstorbene Investmentbanker der Strippenzieher und Andrew seine Marionette war.

Prinz Andrew: Laut „The Palace Papers“ war er Epsteins Marionette

Tina Brown (68), die in den 1990er-Jahren Chefredakteurin der „Vanity Fair“ und bis 2013 Redakteurin des „Daily Beast“ war, schreibt in ihrem bald erscheinenden Buch „The Palace Papers“, dass Epstein damit geprahlt habe, Prinz Andrew wegen seiner Verbindungen zu nutzen, um seine eigenen Geschäfte mit „zwielichtigen“ ausländischen Akteuren auszuhandeln.

+ Prinz Andrew wurde von Jeffrey Epstein mutmaßlich wegen seines guten Namens ausgenutzt (Symbolbild). © Richard Pohle/dpa

In einem Auszug aus ihrem Buch, der „The Telegraph“ vorliegt, erklärt die Journalistin, welche Disposition dem drittältesten Kind Queen Elizabeths II. (95) zum Verhängnis wurde, die schließlich in einem jahrelangen Skandal für das britische Königshaus und in einem Vergleich für den Herzog* selbst endete.

Prinz Andrew: Fiel auf Epsteins trügerische Schmeicheleien herein

Offenbar gelang es dem Duke of York laut Brown nicht einmal, sich bei dem pädophilen Finanzier und Milliardär beliebt zu machen. Denn hinter seinem Rücken hätte Epstein über Andrew gesagt, er sei ein Idiot, aber für ihn ein nützlicher. So hätte er Andrew zu Treffen mit Regierungen als „Investitionsberater“ in „obskuren ausländischen Märkten“ begleitet, die sich wegen Andrews royalem Titel nicht weigern konnten, ihn zu empfangen. Waren die Türen erst offen, handelte der Kriminelle Geschäfte zu seinem persönlichen Vorteil aus.

+ Jeffrey Epstein (M), Investmentbanker aus den USA, wurde 2008 in Gewahrsam genommen (Symbolbild). © picture alliance/dpa/Palm Beach Post/AP | Uma Sanghvi

Brown sagt, Epstein habe gewusst, welche Knöpfe er drücken musste, um Prinz Andrew zu umgarnen, der sich als zweite Geige nach Prinz Charles (73) fühlte und vollständig von seiner Mutter abhängig war, die seinen Lebensstil finanzierte. Er gab Andrew das Gefühl, wichtig zu sein, Dank „der Deals, der Mädchen, des Flugzeugs, der glitzernden New Yorker Welt, in der er sein trügerisches Ansehen genoss.

Der Rest ist Geschichte. Epstein wurde schließlich im Juli 2019 unter dem Vorwurf des Sexhandels verhaftet und nahm sich einen Monat später im Gefängnis das Leben.

Prinz Andrew glaubt offenbar immer noch, dass er wieder eine Rolle im öffentlichen Leben spielen kann. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

