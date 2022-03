Charles und Camilla geben Gas: Auf dem Dreirad strampeln sie durch Nordirland

Von: Eva-Maria Moosmüller

Prinz Charles und Herzogin Camilla sind kürzlich zu einer Reise nach Nordirland aufgebrochen. Neben der Arbeit kommt bei ihnen der Spaß nicht zu kurz, wie ihre Dreiradfahrt beweist.

Cookstown – Im Rahmen des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth (95) sind einige Mitglieder der Royal Family in diesem Jahr in diversen Commonwealth-Staaten unterwegs. Während Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) in den vergangenen Tagen die Karibik besuchten, blieben Charles (73) und Camilla (74) im Vereinigten Königreich. Bei ihrem Nordirland-Trip schienen sich die beiden bestens zu amüsieren.

Nachdem beide ihre erneute Corona-Infektion offenbar gut überstanden haben, sind Charles und Camilla wieder zurück bei der Arbeit. Die Herzogin von Cornwall klagte zwar unlängst noch über die Nachwehen ihrer COVID-19-Erkrankung, inzwischen ist sie aber wohl wieder fit genug, um ihren Ehemann bei offiziellen Terminen zu unterstützen.

Anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth stehen in diesem Jahr bei den Mitgliedern der Royal Family diverse Auslandsreisen an. Während Herzogin Kate und Prinz William bereits die Karibik unsicher machten, schafften es der Thronfolger und seine Frau immerhin schon mal bis nach Nordirland. Bestens gelaunt und in gewohnt lässiger Manier besuchten sie unter anderem das Städtchen Cookstown. Dort erwartete das Paar direkt ein besonderes Highlight.

Während Charles sich prächtig amüsierte, stand Camilla dem Dreirad noch etwas kritisch gegenüber. © Liam Mcburney/dpa

Charles und Camilla: Sie sind für jeden Spaß zu haben

In Cookstown wurden Prinz Charles und Herzogin Camilla zunächst freudig von 300 Schulkindern empfangen. Die beiden Vertreter des britischen Königshauses besuchten dann das „Superstar Café“ – eine Einrichtung, die Menschen mit Lernschwierigkeiten Unterstützung bietet. Das Zentrum stellt seinen Schützlingen zur Fortbewegung auf dem Gelände moderne Dreiräder mit Doppelsitz zu Verfügung. Natürlich ließen sich die zwei Royals nicht lange bitten, nahmen kurzerhand selbst auf einem der Gefährte Platz und strampelten los. Während Camilla die Sache zunächst vielleicht nicht ganz geheuer erschien, kam ihr Ehemann aus dem Lachen gar nicht mehr heraus.

Charles und Camilla beweisen bei ihren Auftritten immer wieder viel Humor. Vor wenigen Tagen erst machten die beiden Halt im Irish Cultural Centre in London. Dort versuchten sie sich höchst amüsiert an traditionellen Instrumenten und der Prince of Wales demonstrierte sogar sein Talent beim Bierzapfen.