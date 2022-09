Er kam zu spät: Als Prinz Harry in Balmoral eintraf, war Queen Elizabeth II. schon tot

Von: Julia Hanigk

Nach Bekanntwerden des kritischen Gesundheitszustands von Queen Elizabeth II. machte sich nahezu die ganze Royal Family auf dem Weg zur Königin nach Schloss Balmoral. Auch Enkel Harry reiste an. Doch der Prinz kam zu spät, um seiner Großmutter Lebewohl zu sagen.

Balmoral - Die Nachricht schockierte am Donnerstag, dem 08. September, die ganze Welt: Queen Elizabeth II. ist tot. Sie verstarb friedlich auf ihren Landsitz Balmoral in Schottland im Alter von 96 Jahren. Zuvor hatten die Ärzte ernsthafte Sorgen um ihre Gesundheit geäußert, woraufhin sich die gesamte Familie auf den Weg machte, um ihrem Familienoberhaupt beizustehen – auch Prinz Harry.

Prinz Harry reiste getrennt von restlicher Royal Family zu Queen Elizabeth II.

Der von der Royal Family ausgetretene Queen-Enkel Harry weilte zu diesem Zeitpunkt, wie es der Zufall will, statt in seinem neuen Zuhause in Amerika, in England. Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle waren am vergangenen Samstag, 3. September, in London gelandet, um über mehrere Tage einige Herzensprojekte in Großbritannien und Deutschland zu supporten.

Prinz Harry eilte zu seiner kranken Großmutter. Doch er kam nicht mehr rechtzeitig dort an.

Nachdem sich der Gesundheitszustand von Queen Elizabeth rapide verschlechtert hatte, sagte das Paar seine Teilnahme für die geplante Verleihung der WellChild-Awards ab und Harry reiste nach Balmoral. Meghan blieb in London, mutmaßlich, um genauso wie Kate, auf die Kinder aufzupassen.

Prinz Harry kommt zu spät: Kein Abschied von Großmutter Queen Elizabeth II.

Gleichzeitig machten sich Prinz William, Prinz Andrew, Prinz Edward und Sophie Wessex auf den Weg und landeten zusammen am Aberdeen Flughafen in Schottland. Nach einer Stunde Fahrtzeit erreichten sie den Landsitz der Queen, wo auch schon Thronfolger Charles, dessen Frau Camilla und die Queen-Tochter Prinzessin Anne warteten. Als die Todesnachricht veröffentlicht wurde, hatte der separat reisende Prinz Harry das Anwesen aber offenbar noch nicht erreicht.

Die britischen Medien DailyMail und Mirror veröffentlichen währenddessen Bilder von Prinz Harry, wie er später mit dem Auto auf Balmoral eintraf. In einem Anzug und Krawatte saß er auf dem Rücksitz eines Autos, das Gesicht in den Händen vergraben, um sich vor den Fotografen zu schützen. Prinz Harry konnte sich traurigerweise nicht mehr zu Lebzeiten von seiner Großmutter verabschieden. Nach so viel Krach zwischen der royalen Familie und seiner und Anschuldigungen, die die Queen ertragen musste - was wären wohl seine letzten Worte gewesen?

Einen Nachruf auf 70 Jahre Regentschaft von Queen Elizabeth II. finden Sie hier. Nun wird Prinz Charles als König Charles III. gekrönt werden. Was weiter passiert, ist alles in einem Geheimplan festgehalten, der jetzt abgespult wird. Verwendete Quellen: dailymail; mirror; dpa; afp