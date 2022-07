„Täglich lauter“: Prinz Harry hört durch seine Kinder Dianas Stimme

Von: Annemarie Göbbel

Prinz Harry sprach bewegende Worte, Prinz William schrieb einen Brief anlässlich des diesjährigen Prinzessin Diana Awards © John Stillwell/Victoria Jones/dpa

Prinzessin Diana ist seit 25 Jahren tot. Prinz Harry findet aus dem Anlass auch sehr persönliche Worte. In seiner Videobotschaft verrät er, dass er sich seit dem Tode der Prinzessin von Wales täglich besonders durch seine Kinder an seine Mutter erinnert fühlt.

Montecito – In einer emotionalen Videobotschaft lässt Prinz Harry (37) seinen Gefühlen freien Lauf. Auf dem offiziellen Instagram-Account von „The Diana Award“ zeigt er, wie sehr das Vermächtnis seiner Mutter Prinzessin Diana (36, † 1997) in ihm weiterlebt. Ihre Stimme werde, gab er an, täglich lauter – besonders seit er Vater zweier Kinder ist.

„Täglich lauter“: Prinz Harry hört durch seine Kinder Dianas Stimme

„Es verging in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten kein Tag, an dem ich nicht über die Spuren nachgedacht habe, die sie nicht nur bei mir und meinem Bruder, sondern in unserem ganzen Leben hinterlassen hat“, sagte er. Seine Mutter hätte ihm den Drang eingeflößt, sich zu Wort zu melden und für eine bessere Welt zu kämpfen, gibt er zu. Und: „Als Ehemann und Elternteil, ist die Stimme meiner Mutter in meinem Leben noch stärker“.

Rührende Worte eines liebenden Sohnes. Sein Bruder Prinz William (40) nahm nicht an der Zeremonie teil, sondern schickte stattdessen einen Brief an die Gewinner, in dem er schrieb, dass seine Mutter „so stolz“ auf das sei, was sie erreicht hätten. Mit dem Diana Award werden jährlich Menschen im Alter von 9 bis 25 Jahren für ihr soziales Engagement und ihre humanitäre Arbeit ausgezeichnet.

Nachdrückliche Worte eines kämpferischen Sohnes, der Dianas Vermächtnis fortführt

Umso offener war das Auftreten des zweitgeborenen Sohnes des aktuellen Thronfolgers Prinz Charles (73): „Ich sehe das Vermächtnis meiner Mutter, wenn ich mir jeden Tag meine eigenen Kinder ansehe. Ich weiß, dass die Erinnerung an meine Mutter niemals verblassen wird, weil ich ihren Geist in euch allen sehe“. Danke also, dass ihr ihr Feuer am Leben haltet.

Prinz Harry dankte in seiner Videobotschaft des „The Diana Awards“ mit Nachdruck allen, die „Dianas Feuer am Leben erhalten“. © Instagram @dianaaward

Mit dem eindrücklichen Appell seiner Mutter schloss Prinz Harry seine Rede, die vielleicht auch ein Stück weit erklärt, warum er Streitigkeiten, sei es mit seinem Bruder Prinz William oder dem Rest der Familie nicht aus dem Weg geht: „Geben Sie niemals die Idee auf, dass jeder von Ihnen einen dauerhaften und dringend benötigten Wandel herbeiführen kann. Wenn Sie aus dem heutigen Tag etwas mitnehmen, dann bitte die Gewissheit, dass Sie, egal wer Sie sind, woher Sie kommen oder welchen Hintergrund Sie haben, unsere Welt positiv verändern können“. Verwendete Quellen: Daily Mail, Instagram