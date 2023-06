Prinz Harry erhält nach Zeugenaussage unerwartete Unterstützung aus eigener Familie

Von: Annemarie Göbbel

Prinz Harrys Zeugenaussage vor Gericht wird kontrovers betrachtet. Doch jetzt bekommt er unverhofft Zuspruch aus den eigenen Familienreihen. Einer seiner Onkel macht sich für ihn stark.

London – Prinz Harry (38) war schon immer als rebellischer Prinz bekannt. Erneut brach der zweitgeborene Sohn König Charles III. (74) jetzt in London vor Gericht jede Tradition, um als erster hochrangiger Royal seit Menschengedenken vor Gericht auszusagen und die britische Presse zu beschuldigen, ihn seines Privatlebens beraubt zu haben. Auf der anderen Seite hat der Prinz sich nicht gescheut, in seinen Memoiren „Spare“ (dt. „Reserve“) jede Menge schmutziger Wäsche der königlichen Familie zu waschen. Trotzdem erhält er jetzt aus familiären Reihen unerwartet Unterstützung durch einen seiner zahlreichen Onkel.

Onkel Charles hat ebenfalls schon eine Klage hinter sich und hat recht bekommen

Onkel Charles, der Bruder seiner tragisch verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (36, † 1997), der 9. Earl Spencer (59), findet, sein Neffe habe eine gute Chance, mit seiner Klage durchzukommen. Die Mirror Group Newspapers habe schon diverse Male eingeräumt, Telefone gehackt zu haben, führt er an. Harrys Klage beschränkt sich auf den Zeitraum zwischen 1996 und 2011, in dem er fünf Jahre lang mit Ex-Freundin Chelsy Davy (37) zusammen war. Prinz Harry verklagte MGN wegen 148 Artikeln, von denen er behauptet, sie stammten aus dubiosen, womöglich illegalen Quellen.

An drei Tagen im Zeugenstand gab es jede Menge zu berichten, doch Daily Mail-Journalistin Amanda Platell (65) warf bei Twitter nur die Frage auf, ob Prinz Harry immer noch von seiner ehemaligen Freundin „besessen“ sei, und fügte hinzu: „Harry erwähnt sie 118 Mal in den Gerichtsunterlagen, Meghan nur fünf Mal. Kein Wunder, dass Meghan nicht aufgetaucht ist!“ Diese Oberflächlichkeit rief Harrys Onkel Charles auf den Plan. Er konterte laut GB News: „Erbärmlich, Amanda Platell – Sie haben kein Schamgefühl und noch weniger Glaubwürdigkeit.“

Ehemaliger BBC-Boss Alan Yentob (67) war ebenfalls Opfer von Telefon-Hacking Im „60 Minutes Australia“-Interview, kam das Gericht zum Urteil, dass die ehemalige BBC-Größe über sieben Jahre lang bis zu dreimal am Tag abgehört wurde. Sein Adressbuch wäre im Mittelpunkt des Interesses gestanden, vermutet Yentob. Prinz Harry wird jetzt von seinen Anwälten vertreten. Alan Yentob glaubt an Beweise für Prinz Harrys strittige Artikel. Er habe sich gefragt, wenn schon sein Telefon und das vieler anderen Opfer von News International oder vom Daily Mirror gehackt worden sei, warum sollte eine Person mit dem Bekanntheitsgrad Prinz Harrys nicht gehackt werden. Es sei für ihn nicht plausibel, gibt er an.

Andere Opfer von Telefon-Hacking sprächen im Sinne Prinz Harrys

Prinz Harry bekommt Hilfe von seinem Onkel Charles Spencer (Fotomontage). © Balazs Mohai/dpa Kin Cheung/dpa

Die harschen Worte kommen nicht von ungefähr. Denn Charles Spencer hat vor kaum fünf Jahren seine eigenen Erfahrungen mit der Autorin gemacht. Er verklagte die Dailymail auf Schadenersatz, weil dort behauptet wurde, er hätte sich seiner verstorbenen Schwester Prinzessin Diana gegenüber nach dem Scheitern ihrer Ehe mit Charles im Jahr 1992 gefühllos gezeigt und sich wenig brüderlich verhalten. In Platells Kolumne, die im Januar 2017 veröffentlicht wurde, behauptet sie, der Earl habe sich geweigert, der ehemaligen Prinzessin von Wales eine Unterkunft auf dem Landgut Althorp – der heutigen Grabstätte von Harrys Mutter – gegeben zu haben. Die Zeitung entschuldigte sich und räumte später ein, dass die Aussagen sowohl verleumderisch als auch unwahr gewesen seien.

Auch Biografin Angela Levin kennt Prinz Harry von Kindesbeinen an und enthüllte jüngst, dass Harry schon vor Meghan Markle (41) vorhatte, sich von den Royals zu verabschieden. Jetzt gab Levin bei „60 Minutes Australia“ zwar an, Harrys Auftritt im Zeugenstand wäre unvollkommen gewesen, weil der Prinz häufig keine konkreten Antworten gehabt habe und ausweichend mit „Das müssen Sie die Journalisten fragen“ oder „Das müssen Sie meine Anwälte fragen“ geantwortet hätte. Trotzdem seien Harrys Vorwürfe alles andere als haltlos, so der O-Ton des Reports. In den letzten Jahren hätten die britischen Boulevardzeitungen mehr als 100 Millionen Pfund (117 Millionen Euro) gezahlt, weil sie von Dutzenden Opfern verklagt worden seien. Verwendete Quellen: gbnews.com, 9now.com.au/60-minutes