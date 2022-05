Prinz Harry: Dank Meghan selbstbewusster denn je, weiß Körpersprache-Experte

Von: Jasmin Pospiech

Teilen

Seitdem sich die Sussexes vom royalen Leben zurückgezogen haben, führen sie ein neues Leben in den USA. Dort soll Harry regelrecht aufgeblüht sein.

Montecito – Vom schüchternen, unsicheren Prinzen zum selbstbewussten Mann: Prinz Harry (37) hat in den vergangenen Jahren an der Seite seiner Frau Herzogin Meghan (40) einen bemerkenswerten Wandel hingelegt. Während er sich früher als der Spaßvogel der britischen Royals einen Namen gemacht hatte und sich mit seinem Leben in der Öffentlichkeit nie arrangieren konnte, hat er seit seinem Rückzug aus dem britischen Königshaus mehr Selbstbewusstsein erlangt.

Prinz Harry: Dank Meghan selbstbewusster denn je, weiß Körpersprache-Experte

Heute ist der 37-Jährige nicht nur Vater zweier Kinder, sondern hat sich eine neue Existenz mit Meghan in den USA aufgebaut. Und der britische Körpersprache-Experte Darren Stanton ist sich sicher: Der jüngste Spross von Prinz Charles (73) ist dort abseits des royalen Rampenlichts regelrecht aufgeblüht. Der Experte, der die Entwicklung von Prinz Harry bereits jahrelang verfolgt, glaubt, dass der Umzug in die Vereinigten Staaten und die Abspaltung vom britischen Königshaus die Sussexes mehr denn je zusammengeschweißt habe.

Dank seiner Frau Meghan wirkt Prinz Harry gelöster denn je. (Symbolbild) © PPE/Imago

Das Paar habe sich gemeinsam zu einem starken Team entwickelt, das nach außen hin stets Einigkeit zeigt. Ob das auch der Fall sein wird, wenn sie zum Thronjubiläum der Queen (96) anreisen werden? Schließlich haben sie angekündigt, dabei sein zu wollen und das britische Oberhaupt an einem der wichtigsten Tage seines Lebens zu unterstützen. Doch auch dort werden die Sussexes, die seit ihrem Rückzug 2020 bei einigen Briten in Ungnade gefallen sind, sicherlich selbstbewusst zeigen, dass sie gemeinsam durch dick und dünn gehen.

Prinz Harry ist abseits des britischen Königshauses aufgeblüht

Eine überraschende Wende, wenn man laut Stanton bedenkt, dass Prinz Harry in den Medien nie als besonders selbstbewusst wahrgenommen worden ist. Früher habe er dem Experten zufolge bei öffentlichen Auftritten stets seine Hände in die Hosen gesteckt und in den Boden geblickt. Es habe oft danach ausgesehen, dass Harry sich am liebsten selbst umarmen wolle, um sich Selbstvertrauen in Situationen zu schenken, in denen er sich unwohl fühlte.

Gegenüber dem Boulevard-Portal „The List“ erklärt der Körpersprache-Experte, dass der Familienvater als private Person „ein Mann geworden“ sei, „der entschlossen ist, als Erwachsener angesehen zu werden und sich nicht sagen zu lassen, wie er sich zu verhalten hat“. Stattdessen konzentriere er sich gemeinsam mit seiner Frau darauf, mit seiner Stiftung „Archewell“ Hilfsbedürftige zu unterstützen. Hier komme ihm dem Experten zufolge zugute, dass er viele Eigenschaften seiner Mutter, der verstorbenen Lady Diana (36, † 1997) geerbt habe, darunter ein großes Einfühlungsvermögen für die Probleme und Nöte anderer.