„Kindisch“ und „peinlich“

Von Eva-Maria Moosmüller schließen

Prinz Harrys Promotion-Video für die anstehenden Invictus Games in Den Haag schlägt hohe Wellen. Nicht überall kommt der Clip gut an.

Montecito – In wenigen Wochen fällt in den Niederlanden der Startschuss für die nächsten Invictus Games. Die paralympische Sportveranstaltung für Veteranen, die 2014 von Prinz Harry (37) ins Leben gerufen wurde, musste aufgrund der Corona-Pandemie zwei Jahre pausieren, umso größer ist jetzt die Freude auf das nahende Event. Um fleißig die Werbetrommel dafür zu rühren, veröffentlichte Harry kürzlich einen Promo-Clip. Der Humor des Royals trifft allerdings nicht jeden Geschmack.

Prinz Harry muss harsche Kritik für sein „Holland-Video“ einstecken

In besagtem Video versucht Prinz Harry mit Unterstützung Niederländisch zu lernen und macht dabei gar keine so schlechte Figur. Am Ende der Aufnahme schlüpft der Ehemann von Herzogin Meghan (40) dann in die volle „Oranje-Montur“ und zeigt sich von Kopf bis Fuß in Orange – Sonnenbrille und Hut inklusive.

Während die Aktion bei einigen Royal-Fans gut angekommen ist, sehen Kritiker darin nichts weiter als eine infantile Albernheit. Noch dazu stößt es ihnen bitter auf, dass Prinz Harry zwar für die Invictus Games Mitte April nach Den Haag reisen wird, seine Teilnahme am Gedenkgottesdienst für seinen Großvater Prinz Philip (99, † 2021) aber abgesagt hat.

+ Wie Prinz Harry wohl mit der Kritik an seinem „Holland-Video“ umgeht? (Symbolbild) © Jeremy Selwyn/dpa

Prinz Harry im Kreuzfeuer – „Sein Großvater hätte ihm eine Ohrfeige verpasst“

In den sozialen Medien musste der Herzog von Sussex heftige Kritik für seinen Auftritt einstecken. „Krampfhafter Humor ist immer peinlich … Und krampfhafter, kindischer Humor bei Erwachsenen ist schlimmer“, schrieb ein User auf Twitter. „Er kann in die Niederlande reisen, aber nicht mal seine eigene Großmutter besuchen. Irgendwas stimmt nicht mit ihm“, heißt es in einem anderen Tweet. Es sei „unverzeihlich“, dass er die Gedenkfeier für Prinz Philip verpasse, betonte ein weiterer Nutzer. Ein Palast-Insider tat seinen Unmut gleich gegenüber der „Daily Mail“ kund. „Sein Großvater hätte ihm eine Ohrfeige verpasst und ihm gesagt, dass er erwachsen werden soll. Die Queen wird am Boden zerstört sein und das wäre Prinzessin Diana auch, wenn sie hier wäre“, meint Darren McGrady, der früher als Koch für Harrys Mutter Lady Di (36, † 1997) gearbeitet hat.

Ob Prinz Harry die Royal Family während seines Europa-Trips im kommenden Monat wirklich nicht besuchen wird, bleibt abzuwarten. Seine Absage für Prinz Philips Gedenkfeier Ende März ist zwar fix, vielleicht wird er aber zumindest Queen Elizabeth zu ihrem Geburtstag am 21. April persönlich gratulieren. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Jeremy Selwyn/dpa