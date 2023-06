Prinz Harry kämpft vor Gericht mit den Tränen: „Niemand will, dass sein Telefon gehackt wird“

Von: Susanne Kröber

Vier Stunden wurde Prinz Harry vor dem Londoner High Court an Tag zwei ins Kreuzverhör genommen. Dabei kassierte er eine heftige Ansage des Anwalts.

London – War Prinz Harry (38) nach seinem ersten Tag vor Gericht noch vorgeworfen worden, er sei nicht energisch genug aufgetreten, wollte er bei der weiteren Befragung offenbar einen anderen Eindruck vermitteln. Laut Berichten von im Gerichtssaal anwesenden Medien war Prinz Harry an Tag zwei des Prozesses gegen die Mirror Group Newspapers (MGN) ganz schön auf Krawall gebürstet.

Prinz Harry bekommt Ärger mit Gegenanwalt: „Ich stelle hier die Fragen“

Schon der Auftakt des Verhandlungstages begann mit einem kleinen Affront. Als Gegenanwalt Andrew Green Prinz Harry begrüßen wollte, fiel ihm der Herzog von Sussex laut Bild.de direkt ins Wort, was für ein Raunen im prall gefüllten Gerichtssaal sorgte. Und auch sonst schien der jüngere Sohn von König Charles III. (74) unbedingt zeigen zu wollen, wer die Hosen anhat. In dem Verfahren will Prinz Harry beweisen, dass sich MGN zwischen 1996 und 2010 mithilfe rechtswidriger Methoden Informationen beschaffte, um sie dann in Artikeln über Harry zu verwenden.

Doch statt nur die Fragen des Anwalts über sich ergehen zu lassen, ging Prinz Harry im Zeugenstand auf Konfrontationskurs und holte zu Gegenfragen aus – womit er sich den Ärger von Andrew Green zuzog. „Darf ich wiederholen, es geht nicht darum, dass Sie mir Fragen stellen, sondern darum, dass ich Ihnen Fragen stelle“, wies der Anwalt Harry laut New York Times zurecht. Aber der Ehemann von Meghan Markle (41) zeigte sich im Kreuzverhör auch von seiner verletzlichen Seite.

„Es ist viel“: Prinz Harry nach seiner Zeugenaussage vor Gericht am Ende mit seiner Kraft

„Wenn das Gericht feststellen würde, dass Sie nie von einem MGN-Journalisten gehackt wurden, wären Sie dann erleichtert oder wären Sie enttäuscht?“, wurde Prinz Harry laut The Guardian von Anwalt Andrew Green gefragt. Harry räumte ein, dies als Ungerechtigkeit zu empfinden. Als der Anwalt ihm aber unterstellte, „Sie wollen also, dass ihr Telefon gehackt wurde“, erklärte Harry: „Niemand will, dass sein Telefon gehackt wird.“ Nach mehreren Stunden im Zeugenstand wurde Prinz Harry dann noch von seinem eigenen Anwalt David Sherborne befragt, dabei soll er laut Bild.de erschöpft und traurig gewirkt haben.

„Sie saßen über anderthalb Tage lang im Zeugenstand, mussten diese Artikel durchgehen und in einem sehr öffentlichen Gerichtssaal Fragen beantworten, wohl wissend, dass die Medien zuschauen“, so Prinz Harrys Anwalt. „Wie fühlen Sie sich dabei?“ Am Ende eines langen Tages verlor Harry bei dieser Frage beinahe die Fassung und kämpfte mit den Tränen. „Es ist viel“, gestand Harry laut New York Times mit brechender Stimme. Ob sich sein emotionaler Einsatz gelohnt hat, wird sich zeigen, mit einem Urteil ist erst im Laufe des Jahres zu rechnen. Schon am ersten Tag vor Gericht hatte Prinz Harry schwere Vorwürfe gegen die Presse erhoben. Verwendete Quellen: nytimes.com, bild.de, theguardian.com