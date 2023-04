„Zehn Reihen weiter hinten“: Prinz Harry wird bei Krönung nicht bei Royal Family sitzen

Von: Annemarie Göbbel

So nah und doch so fern. Prinz Harry wird offenbar bei der Krönung weit entfernt von der Royal Family platziert werden. Der Grund: Es soll nicht auffallen, falls er früher geht.

London – Seit September 2022 bei der Beerdigung Queen Elizabeths II. (96, † 2022) haben Prinz William (40) und sein Bruder Prinz Harry (38) kein Wort mehr gesprochen. Auch bei der Krönung seines Vaters König Charles III. (74) scheint der Herzog von Sussex nun wenig Gelegenheit zu bekommen, sich auszutauschen. Jedenfalls ließ Harry schon im Vorfeld verlauten, dass er eigentlich nur zu einer Stipvisite kommen wolle und gleich wieder zum Flieger eilen werde, um mit Söhnchen Archie (3), Ehefrau Meghan Markle (41) und Töchterchen Lili (1) Archies 4. Geburtstag zu feiern.

Prinz Harry komme, um „Gesicht zu zeigen“, und werde „im Handumdrehen“ wieder weg sein

Paul Burrell (64), der ehemalige Butler Prinzessin Dianas (36, † 1997) erklärte gegenüber GB News, dass der Herzog von Sussex nicht viel Zeit mit der königlichen Familie verbringen wolle. Er sieht keine Chance auf eine baldige Versöhnung. Als nicht arbeitender Royal werde Prinz Harry „zehn Reihen hinter“ den hochrangigen Mitgliedern der Monarchie platziert werden, sagt er weiter. „Er kommt, um Gesicht zu zeigen“, berichtet er. „Er kommt, um einen Fuß in die Tür zu bekommen und weil sein Vater möchte, dass er dabei ist“, vermutet er weiter.

Wie bereits in den Medien durchsickerte, plant Prinz Harry nicht, am Mittagessen nach der Krönungszeremonie teilzunehmen, um rechtzeitig zum Geburtstag seines Sohnes zurück in die USA zu fliegen. Ehefrau Meghan Markle nimmt nicht an der Krönung teil, weil sie mit den beiden Kindern in der Luxusvilla in Montecito bleiben will, wie der Buckingham-Palast mitteilte. „Er wird in dieser Zeit nicht einmal seinen Bruder oder seinen Vater sehen. Er wird im Handumdrehen wieder weg sein“, schätzt Burrell weiter.

Die Krönung fällt auf den 6. Mai, an dem auch Harry und Meghans Sohn Archie seinen vierten Geburtstag feiert Ein Royal-Experte von GB News behauptet, dass dies die „perfekte Ausrede“ für Meghans Nichterscheinen sein könnte. Er sagte: „Es könnte also gut sein, dass sie zurückbleibt und die Feierlichkeiten mit ihrem Sohn genießt.“

Der Herzog von Sussex wird direkt nach der Krönungszeremonie nach Hause fliegen

„Ich denke, er [Prinz Harry] wird von den Windsors eiskalt empfangen werden“. Dass die Begeisterung bei den Royals derzeit äußerst gedämpft ist, hat sich der zweifache Vater selbst zuzuschreiben. In seinen Memoiren „Spare“, die Anfang des Jahres erschienen und die kurz darauf die Bestenliste anführten, lässt der Herzog kein gutes Haar an seinem Vater und besonders über Prinz William zog Harry in besonderem Maße her, gab an, sein älterer Bruder sei aggressiv, habe ihn geschlagen.

Prinz Harry wird die Familie um König Charles und Prinz William während der Krönung „nicht sehen“, verrät Dianas früherer Butler Paul Burrell. © Aaron Chown/dpa & Phil Harris/dpa

„Sein Vater wird erfreut sein, dass seine beiden Söhne diesen unglaublichen Tag in seinem Leben miterleben werden“, glaubt er. „Aber Harry wird nicht hier bleiben“. Als Butler der tragisch verstorbenen Mutter der Prinzen, kennt Burrell Harry und William von Kindesbein an. Schon Ende März hatte er den richtigen Riecher, was das Kommen von Meghan anbelangt. Er hatte vermutet (und laut gegenüber dem Closer Magazin geäußert), dass Meghan „nicht mutig genug“ sein werde, die Reise nach London anzutreten und Prinz Harry alleine zu Ehren seines Vaters antreten werde. Verwendete Quellen: gbnews.com