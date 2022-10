Prinz Harry und Meghan Markle heimlich beim Küssen auf Konzert entdeckt

Von: Julia Hanigk

Meghan Markle und Prinz Harry gönnten sich eine Auszeit. Sie besuchten für eine Date Night ein Konzert von Jack Johnson. Die beiden wurden fotografiert, wie sie innig tanzten.

Los Angeles - Hinter Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) liegen harte Wochen. Erst der Tod der Queen, derzeit versuchen sie Memoiren und Netflixserie hastig abzuschwächen, um eine Versöhnung mit dem britischen Königshaus vielleicht doch noch zu ermöglichen. Und daneben gibt es natürlich auch noch den Alltag mit zwei Kindern – da scheint es nach einer gelungenen Abwechslung, sich mal einen Date-Abend zu zweit zu gönnen. Die Royals wurden kuschelnd auf einem Konzert gesichtet.

Harry und Meghan wurden heimlich fotografiert, wie sie sich auf ein Konzert von Jack Johnson (47) schummelten, die Fotos wurden dem Blatt TMZ von einem Konzertbesucher zugespielt. Der Herzog und die Herzogin von Sussex sahen sich den Auftritt am Mittwochabend (05.10.22) im „Santa Barbara Bowl“ an, einem Veranstaltungsort im Freien, der ausverkauft war.

Zeugen berichteten, dass Harry und Meghan getrennt ankamen. So soll Meghan Markle schon um 20 Uhr eingetroffen sein, Prinz Harry erst eine Stunde später. Die beiden waren allerdings nicht Teil der Menge, sondern verfolgten das Konzert abseits in einem abgetrennten Bereich, zusammen mit zehn anderen Leuten.

Während der Lieder des Soft-Rockers gingen die Sussex dann auf Schmusekurs. Harry legte seinen Arm und Meghans Taille, die beiden wirkten glücklich und ausgelassen. Meghan nippte außerdem an einem Drink. Wie tmz.com weiter berichtet, tanzte und schunkelte das Paar ausgelassen zur Musik und war offensichtlich vertraut mit den Liedern des Sängers.

Wer ist Jack Johnson?

Jack Johnson ist ein bekannter Sänger, der durch seine Soft-Rock-Lieder bekannt ist. Er veröffentlichte vier Nummer-eins-Alben auf dem US Billboard 200, darunter „Sleep Through the Static“, „To the Sea“ und „Sing-A-Longs“. Er begann seine Musikkarriere in seinen Zwanzigern und baute sein eigenes Imperium auf, besitzt ein eigenes Studio. Ursprünglich wollte Johnson aber gar nicht Musiker werden: Er begann bereits mit vier Jahren zu surfen und wurde schon in jungen Jahren erfolgreicher Profisurfer. Aufgrund er Verletzung entschloss er sich, der Musik zu widmen.