„Pakt mit dem Teufel“: Netflix hat Meghan und Harry offenbar in der Hand

Von: Lukas Einkammerer

Prinz Harry und Meghan Markle widmen sich in den USA neuen Projekten. Darunter ein Buch, ein Podcast und ein Netflix-Deal. Doch die beiden sollen damit finanziell in der Falle stecken.

Montecito – Seitdem sich Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) 2018 das Ja-Wort gegeben haben, ging es für das royale Pärchen stetig auf und ab. Zwar schweben sie mit Archie (3) und Lilibet (1) im ganz großen Familienglück, die Beziehung zur Königsfamilie ist aber nach wie vor angespannt. Inzwischen haben die beiden England den Rücken gekehrt und sich im US-Bundesstaat Kalifornien niedergelassen – wo sie an neuen Projekten mit namhaften Institutionen, Produktionsfirmen und Verlegern arbeiten.

Podcast, Buch und Netflix-Show: Meghan und Harry wollen ihre Geschichte erzählen

Nach dem brisanten Oprah-Interview 2021 stehen der Duke und die Duchess of Sussex im Streit mit der britischen Königsfamilie. In ihrer neuen Heimat in Montecito zeigen sie sich als Personen des öffentlichen Lebens und haben vor allem ein Ziel: Ihre Geschichte erzählen. Dazu haben sie Deals mit dem globalen Verleger Penguin Random House und dem Streaming-Giganten Netflix abgeschlossen – in ihrem eigenen Podcast „Archetypes“ teilt Meghan außerdem persönliche Anekdoten und spricht ganz offen über ihre Erfahrungen.

Prinz Harry und Meghan Markle widmen sich in den USA neuen Projekten, darunter ein Deal mit dem Streaming-Giganten Netflix -der sie finanziell in der Hand hat. © IMAGO / i Images; IMAGO / NurPhoto (Fotomontage)

Zwar soll Harry ein Vermögen von mindestens 25 Millionen Euro besitzen – ein Großteil davon aus dem Erbe seiner verstorbenen Mutter Diana (†1997) – luftige Ausgaben wie das 15 Millionen Euro teure Anwesen der beiden machen sich auf dem Konto aber sicherlich bemerkbar. Laut dem Royals-Experten Tom Bower stecken die beiden finanziell in der Bredouille und seien auf das Geld aus den Deals mit Netflix und Random House angewiesen. „Sie brauchen das Geld und sie brauchen es jetzt mehr als je zuvor, weil sie sonst keine andere Einnahmequelle haben“, erklärt der Autor gegenüber GB News. „Ich denke, sie sind an ihren Pakt mit dem Teufel gebunden.“

Royale Geldnot: König Charles III. könnte Harry und Meghan freikaufen

Laut Tom Bower seien die britischen Royals die einzigen, die Harry und Meghan jetzt helfen können – wenn sein Vater, König Charles III. (73) ihnen finanziell unter die Arme greift. Dazu müsse er Netflix und Random House ausbezahlen und würde im Gegenzug wahrscheinlich eine schriftliche Abmachung verlangen, die Harry davon abhält, in Zukunft negativ über seine Familie zu sprechen. Als größtes Problem an dieser Lösung sieht Tom Bower jedoch Meghan: „Sie will den Kampf. Sie will die Königsfamilie in den Dreck ziehen und sich dann größeren Dingen widmen.“

Zwar sind sie etablierte Namen, die regelmäßig für Schlagzeilen sorgen, in Sachen Kontostand hinken Harry und Meghan ihren Promi-Kollegen jedoch hinterher. Wie der Henley Standard berichtet, habe die Royals-Expertin Tina Brown die beiden als „D-Listen-Promis“ und ihr Millionen-Haus als eine „bescheidene Hütte“ bezeichnet – zumindest im Vergleich mit anderen prominenten Montecito-Bewohnern. Bescheiden dürfte es auch bei der Krönung von König Charles III. zugehen, die wesentlich einfacher ausfallen soll als erwartet. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, gbnews.uk, henleystandard.co.uk