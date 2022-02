Fans reagieren total begeistert auf neue Frisur von Prinz Harry: „Wir lieben diese Veränderung“

Von: Leyla Yildiz

Mit dieser Frisur kennt man Prinz Harry. Jetzt überraschte er mit einem neuen Haarschnitt. (Archivbild) © picture alliance / David Moir/AAP Pool/dpa

Im Rahmen eines Online-Events sprach Prinz Harry über mentale Fitness. Doch nicht nur seine Worte bewegten die Zuschauer, auch seine neue Frisur blieb nicht unbemerkt.

München - Etwas über zwei Jahre ist es nun her, dass Prinz Harry und seine Frau Meghan den Megxit aus dem britischen Königshaus gewagt haben. Seitdem ist viel passiert. Die beiden sind nach Kalifornien gezogen, hatten ein aufsehenerregendes TV-Interview mit Oprah Winfrey und im Juni 2021 kam die kleine Lilibet Diana Mountbatten-Windsor auf die Welt*. Das zweite Kind nach dem erstgeborenen Archie.

Prinz Harry mit neuer Frisur: Haare sind deutlich kürzer

Nun ist Prinz Harry abermals in Erscheinung getreten. Im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung des Coaching-Unternehmens „betterup“ sprach der Royal über mentale Fitness. Dabei stach jedoch eines besonders heraus - die rote Haarpracht des Prinzen. Normalerweise kennt man ihn mit einer etwas längeren und wuscheligeren Mähne. Jetzt zeigte er einen deutlich kürzeren Haarschnitt sowohl an den Seiten als auch oben am Kopf.

Prinz Harry mit neuer Frisur. © Screenshot Twitter „betterup“

Neuer Haarschnitt für Prinz Harry: Fans sind begeistert von Veränderung

Einigen Fans ist das natürlich sofort aufgefallen, wie ein paar Kommentare in den sozialen Netzwerken wie Instagram und Twitter beweisen. So meinte Userin: „Harry has a new barber we love the change.“ Also: „Harry hat einen neuen Friseur - wir lieben die Veränderung“. Auf Twitter fragt jemand: „Did Haz get a Haircut?“ (Hat Harry einen Haarschnitt bekommen?) und fügt der Frage noch drei Flammen und ein Herzchen-Augen-Smiley hinzu.

Ob Harrys Frau Meghan wohl Gefallen an seinem neuen Kurzhaarschnitt gefunden hat? Vielleicht - und der Prinz wird uns künftig noch öfter mit einer anderen Haarpracht überraschen. (ly) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA