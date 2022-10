„Krankhaft besessen“: Prinz Harry wollte Archies Geburt verheimlichen

Prinz Harry war offenbar„krankhaft besessen“, Details zur Geburt seines Sohnes geheim zu halten. Schon da war die Kluft zur Royal Family sichtbar, verrät ein Buch.

London – Eigentlich sind Eltern, und das schließt Royals mit ein, stolz auf die Geburt eines neuen Kindes. Besonders, wenn es das erste Kind ist. Doch das Gegenteil scheint bei Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) der Fall gewesen zu sein. In Harrys und Meghans Fall verstießen die beiden mit ihrer Haltung sogar gegen einen „ungeschriebenen Vertrag zwischen den Royals und der Öffentlichkeit“, die starken Anteil an königlichen Geburten ist und jedes kleinste Detail verschlingt, wenn ein royales Baby das Licht der Welt erblickt.

Meghan hätte lieber eine Hausgeburt gehabt – Harry wollte Details geheim halten

„Eine Quelle beschrieb Harry als ‚fast krankhaft besessen‘ davon, Archies (3) Geburt so geheim wie möglich zu halten“, verrät nun die Royal-Expertin Katie Nicholl in ihrem neuen Buch „The New Royals: Queen Elizabeth‘s Legacy and the Future of the Crown“. „Hinter den Kulissen waren die Dinge so angespannt“, fügte Rebecca English, Royal-Expertin der Daily Mail, hinzu. Und die US-Journalistin und Royal-Expertin Kinsey Schofield. Gegenüber „Fox News Digital“ sagt: „Nicht nur Harry war besessen. Meghan fand das alles barbarisch, wollte nicht mitmachen. Sie wollte ursprünglich nicht einmal, dass das Baby im Krankenhaus zur Welt kommt!“

Kate und William fühlten sich auch müde, zeigten aber professionell Prinz George den Fotografen vor dem Krankenhaus. Nicht so Bruder Harry und Meghan Markle (Fotomontage). © i Images/Imago & Rick Findler/dpa

Doch Meghan war mit 37 Jahren eine Risiko-Schwangerschaft und die Ärzte rieten dringend ab. Das klassische Bild auf den Stufen des Krankenhauses gab es bei den Sussexes nicht. Üblicherweise umringen Gratulanten und Fotografen den Neuankömmling, die Eltern nehmen die Glückwünsche entgegen und plaudern ein wenig mit den Teilnehmenden, bevor sie ihr Kindchen nach Hause bringen. Als Archie Harrison Mountbatten Windsor am 6. Mai 2019 geboren wurde, überlisteten die Sussexes die Presse, berichtet Nicholl.

Der Wunsch nach mehr Privatheit der Sussexes wurde schon damals deutlich

„Harry hatte es schon immer genossen, die Medien zu überlisten“, gibt Nicholl weiter bekannt. „Er und Meghan waren begeistert, dass sie ihren Sohn im Londoner Privatkrankenhaus Portland sicher zur Welt brachten, noch bevor das Pressebüro des Palastes bestätigt hatte, dass die Herzogin in den Wehen lag.“ Schon da wäre die Kluft zwischen Erwartungen an einen Royal und der Wunsch des Paares nach Privatheit deutlich geworden.

Zwei Tage nach Archies Geburt nahm das Paar einen kurzen Fototermin mit einem einzelnen Reporter wahr, um Fragen zu beantworten. Man kann sich vorstellen, dass der Palast darauf bestanden hat. „Aber es fühlte sich alles inszeniert an, mit vorher genehmigten Fragen, einem Journalisten und einem Fotografen“, so Nicholl weiter. Auch die Ehefrau von Prinz William, Kate Middleton, gestand, dass sie die Fotoshootings nach der Geburt als schwierig empfand. Nicholl schätzt, dass die frisch gebackene Prinzessin von Wales „einwilligte, weil sie eines Tages Königin und Mutter eines Königs sein wird, sodass es ein legitimes öffentliches Interesse gab.“ Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, pagesix.com