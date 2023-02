Baggerfahrerin, die Prinz Harry zum Mann machte, packt im TV aus: „Hätte mich warnen können“

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Prinz Harry ist definitiv kein „Gentleman, der genießt und schweigt“. In „Spare“ berichtete er detailliert von seiner Entjungferung. Sasha Walpole trat die Flucht nach vorne an und packte jetzt ungefiltert im TV aus.

Wiltshire – In seinen Memoiren ließ Prinz Harry (38) wenige Punkte aus seiner Jugend unberührt. Einige Zeilen widmete der Ex-Royal auch den Umständen seiner Entjungferung. Zwar nannte er den Namen der „älteren Frau“ nicht, doch fühlte sich die bislang diskrete Sasha Walpole (40) in die Ecke gedrängt. Genug Leute hatten das Tête-à-Tête auf der Wiese hinter einem Pub mitbekommen, sodass die Baggerfahrerin die Flucht nach vorne antrat und sich outete. Zu Gast bei Piers Morgans „Uncensored“ auf TalkTV nahm sie kein Blatt vor den Mund.

Sasha Walpole: „Er hätte mich vorwarnen können: ‚Ich werde es in das Buch schreiben‘“.

In ihrem ersten Fernsehinterview sprach Sasha über ihre Beziehung zu Prinz Harry und gab zu, „schockiert und verängstigt“ gewesen zu sein. Als die Details über ihre 5-Minuten-Begegnung in dem Bestseller „Spare“ veröffentlicht worden waren, bekam sie eine WhatsApp nach der anderen. Sie hätte sich am liebsten „versteckt“. Auf die Frage von Piers Morgan (57), warum sie nie versucht habe, ihre Geschichte zu verkaufen, sagte Sasha, sie habe ihren Freund schützen wollen. Doch sie ist auch verärgert: „Er hätte mich warnen können“.

Tatsächlich möchte man nicht mit Walpole tauschen, die tapfer Schadensbegrenzung betreibt: „Das Schlimme an der Sache ist, dass wir zwei Freunde waren und es nie hätte passieren dürfen“. Und weiter: „Wir haben die Grenze überschritten, es war nie beabsichtigt, es gab nichts davor und nichts danach“. Es sei nicht wirklich glorreich, mit jemandem auf einem Feld hinter einem Pub zu schlafen, wenn man betrunken sei, sagt sie. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Schlagzeilen machen würde, wie es passiert ist“ erklärt sie noch.

Sasha Walpole im Interview mit Dailymail „Ich habe das 21 Jahre lang geheim gehalten. Ich habe es getan, weil Harry ein Freund war, egal ob er ein Prinz ist oder nicht. Ich habe nicht um die Aufmerksamkeit gebeten, aber ich weiß, dass die Jagd weitergegangen wäre, bis die Leute mich gefunden hätten. Ich verstehe nicht, warum er so ins Detail gegangen ist. Er hätte sagen können, er habe seine Jungfräulichkeit verloren und es dabei belassen können. Aber er beschrieb, wie es passiert ist – auf einem Feld hinter einer Kneipe“.

Sasha Walpole: „Er war ein Junge. Es hat Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu sein“

In „Spare“ beschreibt Prinz Harry seine erste Liebhaberin Sasha Walpole als „ältere Frau“, dabei war sie nur zwei Jahre älter als er (Fotomontage). © David_Cheskin/dpa & Screenshot @TalkTV

Morgan will noch wissen, wie Harry als junger Prinz war, sagte Sasha: „Er war reizend, wisst ihr, lustig, spritzig, er war einfach einer der Jungs.“ Sie erklärt auch bereitwillig, wie sie und Harry sich vor 21 Jahren kennenlernten, dass sie und der junge Prinz sich angefreundet hatten, als sie Reitknecht auf dem Anwesen des zukünftigen Königs Charles III. (74) in Gloucestershire in Highgrove, war. Frau Walpole hatte den damals 16-Jährigen im Juli 2001 zu ihrer 19. Geburtstagsparty im The Vine Tree Pub im Dorf Norton in Wiltshire eingeladen. Sie sei wegen eines Ex-Freundes niedergeschlagen gewesen, Harry munterte sie auf, indem er ihr zehn Kurze spendierte. Als sie eine Zigarette rauchen gegangen seien, hätte Harry angefangen, sie zu küssen, berichtete sie Mail on Sunday.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Das Interview sorgt für heftige Reaktion bei den TalkTV-Zuschauern. Viele fanden, Morgan sei zu weit gegangen. „Ich kann mir Piers Morgan nicht mehr ansehen, wenn ich ihn nur ansehe, kocht mein Blut. Komm über deine seltsame Besessenheit mit Megan und Harry hinweg“, wütete @Harryking66. Andere Stimmen zeigten sich hingegen begeistert: „Ein sehr freundliches und faires Interview. Gut gemacht“, tweetete Ali Catte. Sasha Walpole ist nicht die Einzige, die sich nach der Veröffentlichung von „Spare“ gemeldet hat, auch Prinz Harrys ehemaliger Militär-Ausbilder rückte verärgert Harrys Worte zurecht. Verwendete Quellen: express.co.uk, dailymail.co.uk, Instagram @piersmorganuncensored