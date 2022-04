„Was für ein süßer Junge“ – Herzogin Kate zeigt neue Geburtstagsfotos von Prinz Louis

Von: Eva-Maria Moosmüller

Herzogin Kate höchstpersönlich hat die Geburtstagsfotos von Prinz Louis geschossen. © picture alliance/dpa/PA Media | The Duchess Of Cambridge

Pünktlich zum vierten Geburtstag von Prinz Louis hat Herzogin Kate endlich einmal wieder neue Fotos ihres jüngsten Sohnes veröffentlicht – und die Royal-Fans sind ganz aus dem Häuschen.

London – Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) versuchen, ihren jüngsten Sohn Prinz Louis (4) noch so gut es geht aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Im Gegensatz zu seinen älteren Geschwistern George (8) und Charlotte (6) ist der kleine Nachwuchs-Royal nur selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Umso schöner, dass anlässlich seines vierten Geburtstags nun endlich einmal wieder neue Schnappschüsse von ihm präsentiert wurden.

24royal.de zeigt hier die weiteren Geburtstagsfotos von Prinz Louis.

Prinz Louis ist ein echter Wirbelwind und hält seine Eltern im Kensington-Palast mächtig auf Trab. Zusammen mit seinen Geschwistern Prinz George und Prinzessin Charlotte bringt er jede Menge Leben in die royale Bude. Während der älteste Sprössling der Cambridges schon jetzt auf sein Leben als zukünftiger Thronfolger vorbereitet wird und Charlotte mit ihren sechs Jahren bereits ganz genau weiß, wie man die Presse um den Finger wickelt, bekommt man Louis nur selten zu Gesicht. Zuletzt war er zusammen mit seiner Familie auf der offiziellen Weihnachtskarte der Herzogsfamilie zu sehen. Sowohl zur Gedenkfeier für Prinz Philip (99, † 2021) als auch zum traditionellen Ostergottesdienst hatten in William und Kate nicht mitgebracht. Rechtzeitig zum vierten Geburtstag von Louis dürfen sich Royal-Fans nun aber über ein Wiedersehen mit ihm freuen. Herzogin Kate veröffentlichte gleich mehrere neue Fotos ihres Sohnes, die sie selbst Anfang des Monats in Norfolk geschossen hat.