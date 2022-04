Prinz Louis: Ohne Oma Queen wäre er „nur“ ein Master

Von: Annemarie Göbbel

Wie seine Geschwister Prinz George und Prinzessin Charlotte hat auch Prinz Louis seinen Titel nur Queen Elizabeth II. zu verdanken. Sonst wäre der jüngste Cambridge-Spross „nur“ ein Master.

London – Nur dem Oberhaupt der britischen Krone kommt es zu, Titel zu vergeben oder abzuerkennen. Queen Elizabeth II. (96) weiß mit dieser Aufgabe stets wohlüberlegt umzugehen, denn die Anzahl der zu vergebenden Titel ist begrenzt.

Der offizielle Titel des Vierjährigen lautet nun klangvoll „His Royal Highness Prince Louis of Cambridge“. Doch beinahe hätte Prinz Louis, genauso wie seine Geschwister Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (6), keinen Titel dieser Art sein annehmen dürfen, denn wie der britische „Express“ herausgefunden hat, dürften stehen weiblichen wie männlichen Urenkeln die Titel Prinz und Prinzessin nicht zu.

Prinz Louis fotografiert anlässlich seines vierten Geburtstags von seiner Mutter Kate Middleton. © picture alliance/dpa/PA Media | The Duchess Of Cambridge

Eine Gesetzesänderung George V. (70, † 1936) des Großvaters Queen Elizabeth II. ist diese zurückhaltende Titelvergabe zu verdanken. Nur der kleine George, der künftig König sein wird, hätte den Titel offiziell tragen dürfen. Die einzige Person, die laut des „Letters Patents“, so der offizielle Name des komplizierten Regelwerkes, sonst noch einen Prinzen-Titel erhalten darf, ist der älteste Sohn des ältesten Sohnes des Prince of Wales – also Prinz George.

Prinz Louis: Queen Elizabeth II beugt kurzerhand ein Gesetz für ihren Urenkel

Queen Elizabeth II. fand das Gesetz offenbar nicht fair und erweiterte es kraft ihres Amtes auch auf die Geschwister ihres Enkels Prinz William (39) und Kate Middleton (40). Somit ist der Titel auch für das jüngste Geburtstagskind der Cambridges gesichert. Seine drei royalen Namen Louis Arthur Charles erhielt er übrigens nur wenige Tag nach seiner Geburt im St. Mary‘s Hospital in Paddington.

Natürlich könnte die Monarchin das Dekret von 1917 vollständig ändern. Doch im Grunde legt es genau fest, wer in der britischen Königsfamilie welchen Titel erhalten darf – eine gute Sache, doch für ihre süßen Urenkel Charlotte und Louis machte die Regentin eine Ausnahme.