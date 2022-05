Prinz Louis: Muss er den verrufenen Titel von Prinz Andrew übernehmen?

Von: Eva-Maria Moosmüller

Auf den jüngsten Sohn von Prinz William und Kate Middleton wartet eines Tages ein Titel, der bei den Cambridges wohl nicht gerade Freude hervorruft – nämlich der des Herzogs von York.

London – Die Titelvergabe im britischen Königshaus hat eine lange Tradition und folgt strikten Regeln. Als zweitgeborener Sohn von Prinz William (39) und Kate Middleton (40) stünde Prinz Louis (4) eines Tages das Herzogtum von York zu. Seit sich Prinz Andrew (62), seines Zeichens der derzeitige Duke of York, in jüngster Vergangenheit aber nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, haftet dem Titel ein bitterer Beigeschmack an.

Prinz Louis hat gerade erst seinen vierten Geburtstag gefeiert und macht sich vermutlich über seine Zukunft im britischen Königshaus bisher nur wenig Gedanken. Dabei könnte ausgerechnet seine Rolle eines Tages heftige Diskussionen innerhalb der Royal Family auslösen.

Louis‘ älterer Bruder Prinz George (8) wird aller Voraussicht nach irgendwann in ferner Zukunft nach seinem Großvater Prinz Charles (73) und seinem Vater Prinz William die Krone erben und König von England werden. Louis‘ Schwester Prinzessin Charlotte (7) darf sich, als älteste Tochter des künftigen Monarchen, später mit dem Titel der Princess Royal schmücken. Für Prinz Louis ist ebenfalls ein eigentlich ehrenvoller Titel vorgesehen, der in den vergangenen Jahren aber regelrecht in Verruf geraten ist.

Prinz Louis sollte eigentlich eines Tages der nächste Herzog von York werden (Symbolbild). © i Images/Imago

Als zweitgeborener Sohn von Prinz William und Kate Middleton stünde Louis das Herzogtum von York zu – wenn sein Vater den Thron besteigt und der aktuelle Herzog von York verstirbt. Der amtierende Duke of York ist seit 1986 Prinz Andrew. Aufgrund der Missbrauchsvorwürfe gegen den 63-Jährigen ist sein eigentlich glorreiches Prädikat mittlerweile jedoch hauptsächlich negativ konnotiert. Die Ehrenbürgerwürde der Stadt York wurde ihm bereits entzogen. Stadträte hatten ihn außerdem aufgefordert, auch den Herzogstitel niederzulegen.

Prinz Louis: Prinz William wird sich eine Lösung einfallen lassen müssen

Ob Prinz Louis den umstrittenen Titel tatsächlich ohne weiteres dankend ablehnen könnte, ist bisher unklar. Vermutlich werden sich aber Prinz William und seine Ehefrau Kate dafür einsetzten, dass ihr jüngster Sprössling keinesfalls mit Andrews Verfehlungen in Verbindungen gebracht wird – und sei es auch nur durch einen Titel. Das letzte Wort hat immerhin am Ende das Staatsoberhaupt.

Prinz Andrews Titel „Herzog von York“ weckt mittlerweile eher negative Assoziationen (Symbolbild). © Chris Jackson/dpa

William hatte seine Abneigung gegenüber seinem Onkel in der Vergangenheit schon öfter deutlich gemacht. Er soll Prinz Andrew sogar als Bedrohung für die Monarchie bezeichnet haben. Spätestens dann, wenn der 39-Jährige eines Tages König ist, wird ihm sicherlich eine Lösung einfallen, um seinem Sohn die Schmach, den York-Titel übernehmen zu müssen, zu ersparen.