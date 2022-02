Nikolai zu Dänemark: Freundin Benedikte überrascht mit privaten Urlaubsfotos

Von: Eva-Maria Moosmüller

Prinz Nikolai hat seit Herz bereits vor Jahren an Benedikte Thoustrup verschenkt

Prinz Nikolai ist zwar schon einige Jahre mit seiner Freundin Benedikte liiert, viel bekannt ist über die hübsche Dänin bisher aber nicht. Jetzt überraschte sie allerdings mit privaten Urlaubsfotos.

Kopenhagen – Bei diesen Fotos von Benedikte Thoustrup (22) bekommt man glatt Fernweh: Die Freundin von Prinz Nikolai (22) gewährte auf Instagram Einblicke in ihren letzten Traumurlaub und sorgte damit bei ihren Followern, Freunden und Royal-Fans gleichermaßen für Begeisterung.



Prinz Nikolai zu Dänemark hat mit seiner gleichaltrigen Freundin Benedikte Thoustrup das große Los gezogen. Trotz ihres jungen Alters sind die beiden seit einer ganzen Weile zusammen und scheinen es sehr ernst miteinander zu meinen. Viele Royal-Fans hören sogar bereits die Hochzeitsglocken läuten. Benedikte und Nikolai studierten zuletzt an der gleichen Uni in Paris und genossen ihre Anonymität fernab des dänischen Königshauses in der Metropole an der Seine. Auf Instagram lässt die hübsche Blondine ihre Follower zwar regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben und sie postete auch schon den ein oder anderen Schnappschuss mit Nikolai, allzu viele Details über Benediktes Privatleben offenbart aber auch ihr Social-Media-Account nicht. Zuletzt überraschte sie ihre Abonnenten jedoch mit einigen Schnappschüsse aus dem Urlaub, bei deren Anblick man nur neidisch werden kann. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.