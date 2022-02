Prinz Nikolai zu Dänemark: Karrieretipps für Bruder Felix

Königin Margrethe hat mit Nikolai (r.) und Felix gleich zwei gefragte Models als Enkel (Symbolbild). © PPE/Imago

Prinz Felix zu Dänemark macht gerade seine ersten Gehversuche in der Modebranche. Mit seinem Bruder Nikolai hat er bereits seinen wichtigsten Ratgeber gefunden.

Kopenhagen – Die beiden ältesten Enkelkinder von Königin Margrethe II. (81) stehen sich mittlerweile auch was ihr aktuellen Jobs betrifft sehr nahe. Nach Prinz Nikolai (22) will sich nun auch dessen jüngerer Bruder Felix (19) als Model einen Namen machen. Bei einer wichtigen Fashion-Party stand Nikolai Felix bereits zur Seite.

Dem dänischen Königshaus gehört mit Prinz Nikolai ein waschechtes Model an, das es in naher Zukunft sogar in die Liga der gefragtesten männlichen Stars auf dem Laufsteg schaffen könnte. Schon seit einigen Jahren besticht Nikolai regelmäßig mit seinen Auftritten auf dem Catwalk, unlängst zierte er sogar das Cover der Vogue. Der 22-Jährige ist aber nicht der einzige Sprössling von Prinz Joachim (52) und Alexandra von Frederiksborg (57), der in der Modebranche verortet ist. Prinz Felix feierte nämlich gerade ebenfalls sein Debüt vor der Kamera – seine Aufnahmen für die Marke Georg Jensen sorgen aktuell weltweit für enorme Begeisterung. Nikolai und Felix stehen sich schon immer sehr nahe. Da überrascht es nicht, dass der ältere Bruder dem jüngeren in dieser spannenden Zeit mit Rat und Tat zur Seite steht und sicherlich auch den ein oder anderen Insider-Tipp mit ihm teilt. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.