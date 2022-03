Prinz Oscar wird sechs: Victoria gratuliert mit süßem Geburtstagsfoto

Von: Larissa Glunz

Prinz Oscar von Schweden ist ein echter Schneehase. © H.K.H. Kronprinsessan, Kungl. Hovstaterna

Am 2. März wird Oscar von Schweden sechs Jahre alt. Das Königshaus feiert den großen Tag des kleinen Prinzen mit einem ganz besonderen Foto.

Solna – Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen strahlt Prinz Oscar von Schweden (6) in die Kamera. Kein Wunder, schließlich hat er einen besonderen Grund zum Feiern. Der kleine Wirbelwind ist jetzt sechs Jahre alt.

In den letzten Jahren posierte Prinz Oscar anlässlich seines Geburtstags stets für einen professionellen Fotografen, dieses Mal drückte allerdings ein Mitglied der schwedischen Königsfamilie auf den Auslöser. Niemand Geringeres als Kronprinzessin Victoria (44) hat das offizielles Geburtstagsporträt des royalen Jubilars geschossen. Zusammen mit seiner Mutter unternahm Prinz Oscar offenbar einen Ausflug in die Natur, um den Winter in vollen Zügen zu genießen.

Auf dem Foto tobt das Geburtstagskind, ausgerüstet mit einer dicken Jacke, Mütze und Handschuhen, ganz ausgelassen im Schnee – ein bezaubernder und natürlicher Schnappschuss, der die Fans begeistert. Wo das neue Bild von Prinz Oscar aufgenommen wurde, hat der Palast nicht verraten, das weitläufige Anwesen von Schloss Haga in Solna nahe Stockholm dürfte jedoch die perfekte Spielwiese für Oscar und seine ältere Schwester Prinzessin Estelle (10) sein.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA