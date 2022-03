Prinz Philip Gedenkfeier: Prinzessin Charlotte bekommt süßen Gruß von Cousine Mia

Von: Larissa Glunz

Prinz Philips Gedenkfeier hielt einige bewegende Momente bereit. Einer davon fand zwischen Prinzessin Charlotte und ihrer Cousine Mia Tindall statt.

London – Im Rahmen einer bewegenden Gedenkfeier nahm eine große Gästeschar am Dienstag (29. März) nochmals Abschied von Prinz Philip. Am 9. April 2021 verstarb der Ehemann von Queen Elizabeth (95) auf Schloss Windsor, ein Jahr später sind die Erinnerungen an ihn und sein großes Vermächtnis nicht verblasst, wie 24royal.de berichtet.

Prinz Philip Gedenkfeier: Prinzessin Charlotte bekommt süßen Gruß von Cousine Mia

Neben zahlreichen Vertretern der internationalen Königshäuser versammelte sich auch die britische Königsfamilie in der Westminster Abbey, um Prinz Philip zu gedenken. Während des Gottesdienstes in London fingen die Kameras mehrere emotionale Momente ein, die wohl so manchem Zuschauer und auch den Gästen vor Ort entgangen sein dürften. Philips Enkelin Prinzessin Beatrice (33) konnte zu Beginn der Zeremonie ihre Tränen nicht zurückhalten, nach dem Ende der Feier sorgte hingegen Mini-Royal Charlotte (6) für einen herzerwärmenden Augenblick.

Prinzessin Charlotte wurde überschwänglich von ihrer Cousine Mia Tindall verabschiedet. © i Images/Imago

Die Tochter von Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) verließ gemeinsam mit ihren Eltern und Bruder George (8) die Kirche und lief dabei auch an ihrer Cousine Mia (8) vorbei, die neben ihren Eltern Mike (44) und Zara Tindall (40) saß. Die Achtjährige freute sich sichtlich über das Wiedersehen mit Charlotte und winkte ihr aufgeregt und mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen zu. „So süß! Ich liebe es, wie sehr sich die Cambridges und Tindalls nahestehen“, schrieb eine Social-Media-Userin auf Twitter.

Mia Tindall nahm gemeinsam mit ihren Eltern Mike und Zara Tindall an der Gedenkfeier für Prinz Philip teil. © Starface/Imago

Prinz Philip Gedenkfeier: Prinzessin Charlotte sorgt für Unterhaltung

Zur Freude der royalen Fangemeinschaft blieb es nicht nur bei der niedlichen Interaktion zwischen Charlotte und Mia. Noch vor dem herzlichen Gruß kam es zu einer unterhaltsamen Szene. Prinzessin Charlotte, die ihrer Uroma Queen Elizabeth immer ähnlicher sieht, zog neben Mama Kate eine Grimasse, als sie anscheinend bemerkte, dass die Kameras auf sie gerichtet waren. „Der Gesichtsausdruck, wenn du dich selbst im TV siehst", betitelte ein Twitter-User den lustigen Clip.