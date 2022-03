Prinz Philip Gedenkfeier: Queen Elizabeth, Camilla und Anne zeigen Stärke in Tannengrün

Bei der Gedenkfeier von Prinz Philip waren alle Blicke auf Queen Elizabeth & Co. gerichtet. Besonders die Wahl ihrer grünen Outfit-Farbe erregte Aufmerksamkeit.

London – Berührend, emotional und ergreifend: So lässt sich die Gedenkfeier zusammenfassen, die anlässlich des ersten Todestages von Prinz Philip (99, † 2021) abgehalten worden ist. Zahlreiche Vertreter des europäischen Hochadels sind extra angereist, um dem verstorbenen Prinzgemahl von Queen Elizabeth II. (95) in der Westminster Abbey zu gedenken.

Dort wurde ihm zu Ehren ein Gottesdienst gegeben, bei dem daran erinnert wurde, wie treu er seinem Land und seiner Königin gedient hat. Zudem wurde sein soziales Engagement gewürdigt, aber auch über ihn als Person und Familienmensch gesprochen.

Prinz Philip Gedenkfeier: Queen Elizabeth, Camilla und Anne zeigen Stärke in Tannengrün

Eine Kamera hat den Gottesdienst begleitet, immer wieder schwenkte sie über die britische Königsfamilie und zeigte die einzelnen Mitglieder. In der ersten Reihe saßen neben Queen Elizabeth II. Thronfolger und ältester Sohn Prinz Charles (73) sowie seine Frau Camilla (74) und ihre älteste Tochter Prinzessin Anne (71) mit ihrem Mann Sir Timothy Laurence (67).

Das ist nichts Ungewöhnliches, folgte man aber dem Blick der Kamera, fiel schnell auf: Alle drei Damen trugen tannengrüne Kostüme, während viele andere Gäste der Gedenkfeier schwarz oder blau gekleidet waren.

Queen Elizabeth kam zum Gedenkgottesdienst in Tannengrün. © Aaron Chown/dpa

Zwar ist Tannengrün als Farbe für einen Gedenkgottesdienst vollkommen angemessen, dennoch kam man bei dem Anblick ins Grübeln. Hatte die Wahl ihrer Outfit-Farbe einen tieferen Sinn? Schließlich planen die Royals für ihre Auftritte immer sehr gewissenhaft, welche Farben sie für ihre Looks wählen und welche Symbolik vermittelt werden soll.

Prinz Philip Gedenkfeier: Diese Bedeutung hat die Farbe Tannengrün

Dunkles Grün oder Tannengrün steht demnach für Souveränität, die wahrlich einer Königin gebührt. Zudem wirkt die tiefe, gedeckte Farbe beruhigend auf den Betrachter. Die Farbe selbst ist unaufgeregt und steht zudem für Stabilität und Verlässlichkeit.

Dunkles Grün soll aber auch für Tradition, konservative Werte sowie das Bewahren des Status Quo mit Strenge und Kontrolle stehen. Interessanterweise also alles Eigenschaften, die auch mit Queen Elizabeth seit jeher assoziiert werden. Die Farbe scheint ihr Gemüt wahrlich am besten widerzuspiegeln. Doch warum tragen auch Prinzessin Anne und Herzogin Camilla Tannengrün? Will man so verdeutlichen, welche wichtigen Rollen beide Frauen in Zukunft spielen werden?

Prinz Philip Gedenkfeier: Was wird die Zukunft für Anne und Camilla bringen?

Was dafür spricht: Prinzessin Anne trägt schließlich den bedeutenden Titel „Princess Royal", den ihr ihre Mutter einst verliehen hat. Dieser wird auf Lebenszeit getragen und kann in dieser Zeit niemand anderem verliehen werden, sodass es stets nur eine einzige „Princess Royal" zur selben Zeit gibt. Herzogin Camilla hingegen wird, wenn die Queen einmal sterben sollte, an der Seite von Prinz Charles zur „Queen Consort" ernannt werden. Das hat die Königin zumindest kürzlich in einer Mitteilung bereits angekündigt.

Queen Elizabeth hat kürzlich Herzogin Camilla als „Queen Consort“ bestätigt. (Symbolbild) © Mischa Schoemaker/dpa

Die beiden Frauen werden also nach dem Tod der Queen viele Aufgaben von ihr übernehmen und einander unterstützen müssen. Ist es also kein Zufall, dass alle drei Damen die Farbe Tannengrün für ihr Outfit bei diesem offiziellen Anlass gewählt haben? Vielleicht soll sie vielmehr die besondere Verbindung der drei Frauen unterstreichen, aber auch ihre Einheit, die sie für die Zukunft stärken wird.

Was abschließend auffiel: Auch Spaniens Königin Letizia (49) hatte sich für den Gedenkgottesdienst für ein Outfit in Tannengrün entschieden. Auch ihr stand die Farbe hervorragend und betonte sicherlich auch ihren hohen Status im europäischen Adel.