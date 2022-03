Prinz Philip: Gedenkfeier für Herzog von Edinburgh / Live-Ticker

Von: Larissa Glunz

Er war Queen Elizabeths größte Stütze: Rund ein Jahr nach seinem Tod findet in London die Gedenkfeier für Prinz Philip statt. Alle Infos hier im Live-Ticker.

Unter den Augen der britischen Königsfamilie und der europäischen Regentenpaare wird Prinz Philips ereignisreiches Leben zelebriert.

Die Gästeliste der Gedenkfeier in der Westminster Abbey sorgte bereits im Voraus für Diskussionen.

Der Gottesdienst rückt Philips Wirken als sozial engagierter Prinzgemahl in den Vordergrund.

London – Am 9. April jährt sich der Todestag von Prinz Philip (99, † 2021) zum ersten Mal. Mehr als 70 Jahre lang war der Herzog von Edinburgh der Mann an Queen Elizabeths II. (95) Seite. Er führte ein Leben im Dienst der Krone, das unzählige Erinnerungen hinterlässt.

Prinz Philips Beerdigung im vergangenen Jahr konnte aufgrund der Corona-Beschränkungen nur im kleinen Rahmen stattfinden. Gerade einmal 30 Mitglieder sowie Verwandte der britischen Königsfamilie nahmen in der St. George’s Chapel in Windsor Abschied von dem 99-Jährigen. Eine längere Gästeliste gibt es nun bei der Gedenkfeier zu Ehren des verstorbenen Prinzgemahls. In der Londoner Westminster Abbey werden Prinz Philips einzigartige Verdienste, sein unerschütterliches Pflichtbewusstsein und sein Vermächtnis zelebriert.

Prinz Philip starb am 9. April 2021 im hohen Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor (Symbolbild). © Danny Lawson/dpa

Welche Mitglieder der Royal Family den Gottesdienst besuchen werden, hatte der Palast zunächst nicht verkündet, was vor allem im Hinblick auf die Teilnahme der Queen hitzige Spekulationen auslöste. Queen Elizabeth II. musste zuletzt mehrere Termine kurzfristig absagen, an ihrer Reise nach London soll sie aber dennoch festgehalten haben. Enkel Harry (37) ließ hingegen schon Mitte März durch einen Sprecher vermelden, dass er für die Gedenkfeier nicht nach England zurückkehren werde. Für Schlagzeilen sorgte ferner auch das offenbar sichere Erscheinen von Prinz Andrew (62), der damit seinen ersten öffentlichen Auftritt nach dem Missbrauchsskandal und der Einigung mit Klägerin Virginia Giuffre (38) absolvieren würde.

Prinz Philip: Gottesdienst würdigt sein großes Vermächtnis

Europas gekrönte Häupter werden ebenfalls in der Westminster Abbey zu Philips Gedenkfeier erwartet. So sollen unter anderem das niederländische Königspaar Willem-Alexander (54) und Máxima (50) sowie König Carl Gustaf (75) und Königin Silvia (77) von Schweden der Einladung der Queen folgen. Neben Vertretern der britischen Regierung und des Militärs werden auch Mitarbeiter von Prinz Philips Wohltätigkeitsorganisationen in der Kirche Platz nehmen, um das Andenken an den Herzog aufrechtzuerhalten. Er unterstützte zeitlebens das Militär und setzte sich zudem für den Umweltschutz ein.