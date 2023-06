Prinz William angelt sich mit neuem Deal einen fetten Fisch aus Prinz Harrys Teich

Erstmalig arbeiten ein Technologie-Riese und das britische Königshaus zusammen. YouTube und Prinz Williams Earthshot Prize haben einen Deal. Prinz Harry kann nicht mithalten.

London – Es ist das erste Mal, dass sich ein Mitglied der königlichen Familie mit einem US-Technologieriesen für eine Zusammenarbeit einlässt. Doch Prinz William (40) und seinen Mitarbeitern im Kensington-Palast ging mit YouTube nun ein Riesenfisch ins Netz. Das verdankt der Erstgeborene König Charles‘ (74) zwar auch seinem guten Namen, doch dass man diesen auch schnell aufs Spiel setzen kann, sieht man an seinem Bruder Prinz Harry (38).

Der Earthshot-Prize Prinz Williams gewinnt in den USA an Präsenz und Bedeutung

Die Nachricht mag trocken klingen, doch sie hat es ganz gewaltig in sich: Der mit 95 Millionen US-Dollar (über 88 Mio. Euro) dotierte Preis Prinz Williams geht eine Partnerschaft mit dem Google-Unternehmen YouTube ein. Die nächsten zwei Jahren sollen mit Co-Branding-Kampagnen, Veranstaltungen und Kooperationen zwischen YouTubern gefüllt sein, berichtet news.com.au. Eigentlich müsste Prinz Harry sich um die dicken Deals kümmern, denn während Prinz William weiter seinen königlichen Pflichten nachkommt, muss Harry seine Brötchen in der freien Wirtschaft verdienen.

Ein Rückblick zeigt, dass die Startbedingungen der Brüder gleich waren, bevor sie auseinanderdriften. In den 1980er Jahren teilten sich Henry und William ähnliche gemeinnützige Interessen und Pflichten, so wurde William zum Beispiel Schirmherr der Naturschutzorganisation Tusk und Harry arbeitete für African Parks. Im Jahr 2009 gründeten sie gemeinsam die Royal Foundation, eine Dachorganisation für verschiedenen philanthropischen Interessen, deren größtes Anliegen die Belange der Umwelt waren.

Der Earthshot Prize The Earthshot Prize wurde 2020 von Prinz William und David Attenborough (97) ins Leben gerufen. Er wird jedes Jahr an fünf Gewinner für ihre Beiträge zum Umweltschutz verliehen. Er wurde erstmals im Jahr 2021 vergeben und soll jährlich bis 2030 laufen. Jeder Gewinner erhält einen Zuschuss von 1 Million Pfund, um seine Umweltarbeit fortzusetzen. Der Preis hat dadurch in den USA bedeutend an Präsenz gewonnen. Die ehemalige Premierministerin Neuseelands Jacinda Ardern (42) sowie die ehemalige UN-Klimachefin Christiana Figueres (66), die eine führende Rolle beim Pariser Abkommen spielte, stehen hinter Prinz William. Wie Earthshot-Gewinner Sebastian Groh (34) von SolShare, bringt es laut Telegraph auf den Punkt: „Plötzlich kommt Bill Gates an Ihrem Produkt vorbei und sagt: ‚Das ist interessant‘.“ Er sei überrascht gewesen von der Anziehungskraft der Royals insbesondere in den USA. Statt einer Preisverleihungsnacht soll die Vergabe 2023 auf eine Woche mit Veranstaltungen in Singapur ausgeweitet werden.

„Während Prinz Harry ,Feuer’ schreit, rettet Prinz William die Welt“

Prinz William hat gut lachen: Ihm ging im Land von Prinz Harrys Träumen, den Vereinigten Staaten, ein fetter Fisch ins Earthshot-Prize-Netz (Fotomontage). © i Images/Imago

Harry gründete in den USA mit Meghan die Archewell Foundation, während Prinz William eher als Anhängsel von Prinzessin Kate (40) und als Vater von drei reizenden Kindern wahrgenommen wurde. Dass er die Hände nicht in den Schoss gelegt hat, offenbart sich an den Gründungsfinanzgebern seines Earthshot-Preisen, zu denen Amazon-Gründer Jeff Bezos (59), der ehemalige New Yorker Präsidentschaftskandidat Michael Bloomberg (81), die Familienstiftung des Microsoft-Mitbegründers Paul G. Allen (65) und die von Walmart-Multimillardär Rob Walton (78), um die größten Unterstützer des Klima-Preises zu nennen.

News.com.au fasst den Wettbewerb der Söhne, Charles III. so zusammen: „Im Laufe der Jahre hat Harry das getan, was er am besten kann – leidenschaftlich über Dinge reden und dann nicht viel tun – über die Tatsache, dass die Erde schmilzt, wie zum Beispiel letztes Jahr, als er vor einer teilweise leeren UN-Generalversammlung sprach und sagte: „Unsere Welt ist in Flammen.“ Feuer“. Während also Prinz Harry „Feuer“ schreit, rettet Prinz William die Welt. Verwendete Quellen: news.com.au, Instagram