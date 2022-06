Prinz William auf der Gästeliste: Tom Cruise feiert Geburtstag in luxuriöser Cotswolds-Region in England

Von: Larissa Glunz

Tom Cruise hat sich für seine Geburtstagsfeier eine idyllische Location ausgesucht. Die Cotswolds-Region dürfte auch Prinz William gefallen. (Fotomontage) © Loredana Sangiuliano/Christopher E. Rose/Imago

Tom Cruises 60. Geburtstag ist nur noch wenige Wochen entfernt. Auf seinen besonderen Meilenstein möchte der Hollywoodstar wohl mit einer illustren Gästerunde anstoßen. Auch Prinz William soll eine Einladung erhalten haben.

Chipping Norton – Sportler, Sänger, Schauspieler: Prinz William (39) hat die Hände zahlreicher Promis geschüttelt. Bei so manchem Star hat der zukünftige Thronfolger offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Tom Cruise (59) scheint ein großer Fan von William und seiner Ehefrau Kate Middleton (40) zu sein.

Tom Cruise wird 60: Der Hollywoodstar feiert mit prominenten Freunden

Wer einen Platz im Freundeskreis von Tom Cruise ergattert, kann sich über Einladungen zu einzigartigen Events freuen. Am dritten Juli feiert die Schauspielgröße, die schon seit Jahrzehnten im Showbusiness erfolgreich ist, ihren 60. Geburtstag. Sein neues Lebensjahr möchte Cruise mit gleich zwei gigantischen Partys einläuten, wie die „Sun“ berichtet.

Geplant sind wohl zwei Feiern der Superlative, eine in Großbritannien und eine in den USA. Die erste Party soll im beliebten Soho Farmhouse in der malerischen Region Cotswolds im Südwesten Englands stattfinden. Auf der Gästeliste sollen einige bekannte Namen stehen, neben Ex-Fußballstar David Beckham (47) und Moderator James Corden (43), soll auch Prinz William eingeladen worden sein.

Ungewöhnliche Freundschaft: Tom Cruise „hat eine gute Beziehung zu Prinz William“

Vor wenigen Monaten leisteten William und Kate Tom Cruise auf dem roten Teppich der „Top Gun: Maverick“-Premiere Gesellschaft, die zwei Männer sollen sich aktuell blendend verstehen. „Er [Tom] hat im Moment auch eine so gute Beziehung zu Prinz William, dass es möglich ist, dass er auch mitkommt. Er wird eingeladen – aber das hängt stärker von den Verpflichtungen der Royals ab“, vertraute ein Insider der „Sun“ an.

Der Herzog von Cambridge kann seinen runden Geburtstag noch vor Tom Cruise zelebrieren. Am 21. Juni wird Prinz William 40 Jahre alt. Die Vorbereitungen für die Party sollen schon seit dem Frühjahr auf Hochtouren laufen, Williams Bruder Harry (37) soll bei der Geburtstagsfeier allerdings unerwünscht sein. Verwendete Quellen: thesun.co.uk