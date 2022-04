Prinz William und Harry im Streit: Nun soll ein Mediator die Beziehung retten

Von: Larissa Glunz

Prinz William und Prinz Harry trennt nicht nur eine große räumliche Distanz. Ein Mediator soll den Streit zwischen den Brüdern schlichten.

London – Früher waren sie unzertrennlich, heute sollen sie kaum noch miteinander sprechen. Prinz Williams (39) Beziehung zu Prinz Harry (37) hat schwer unter dessen Abkehr vom Palast und den darauffolgenden öffentlichen Anschuldigungen gelitten. Seit Monaten herrscht zwischen den beiden Berichten zufolge Funkstille, wie 24royal.de berichtet, soll Hilfe von außen das jetzt ändern.

Hat der kürzliche Heimatbesuch in England Prinz Harry zum Nachdenken gebracht? Das noch immer angespannte Verhältnis zu William bereitet dem 37-Jährigen wohl Kopfzerbrechen, wie auch Queen Elizabeth II. (96) scheint er sich um eine Versöhnung zu bemühen. Um eine Aussprache zwischen ihm und dem Herzog von Cambridge in Gang zu bringen, soll Harry einen überraschenden Vorschlag gemacht haben. Der Ehemann von Herzogin Meghan (40) will eine unabhängige und außenstehende Person zurate ziehen. „Harry, so wurde mir gesagt, hat vorgeschlagen, dass sie vielleicht eine Art Mediator in diese Gespräche einbeziehen könnten, um Fortschritte zu machen“, vertraute Royal-Expertin Katie Nicholl „Entertainment Tonight“ an.

Die Differenzen mit seinem Bruder William sollen Prinz Harry belasten (Symbolbild). © Philippe Huguen/dpa

Den möglichen Einsatz eines Vermittlers soll Prinz Harry gegenüber Prinz Charles (73) zur Sprache gebracht haben, dabei soll er aber vor allem die große Kluft zu William im Kopf gehabt haben. Während Charles unter anderem mit einer persönlichen Einladung an Harry bereits einen Schritt auf seinen Sohn zugegangen ist, zeigt William offenbar weniger Eigeninitiative. „Seine Beziehung [Harrys Beziehung zu William] steht wirklich an einer Art Scheideweg. Uns wird seit vielen Monaten gesagt, dass sie sich im Moment nicht nahestehen. Es ist sehr, sehr schwierig“, erklärte Nicholl.

Prinz William und Harry im Streit: Eiszeit im Palast?

Während ihrer Stippvisite in Windsor haben Harry und Meghan Prinz William und Herzogin Kate (40) nicht wiedergesehen, die nächste Chance für eine persönliche Aussprache könnte sich im Sommer ergeben. Das Herzogspaar Sussex ist zur Feier von Queen Elizabeths Thronjubiläum eingeladen, ihre Teilnahme steht aber noch auf der Kippe.